Терапевт Фролова: мужчинам после 40 лет необходимо следить за здоровьем сердца и регулярно сдавать анализы, чтобы предупредить опасные заболевания

Мужчинам после 40 лет необходимо следить за здоровьем сердца

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Есть 4 анализа, которые необходимо сдавать мужчинам в возрасте после 40 лет, чтобы предупредить опасные заболевания.

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В первую очередь, необходимо тщательней следить за работой сердца и регулярно посещать кардиолога, сдавая анализ на уровень липидного профиля, сообщила врач-терапевт, кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Ольга Фролова.

"Для этого врач назначает анализы крови на общий холестерин и липопротеины низкой плотности. После 40 лет, если в анализах обнаружатся изменения, потребуется сдавать липидный спектр регулярно, это решает врач. После 40-50 лет рекомендуется регулярно измерять давление для скрининга гипертонической болезни и ее осложнений", — рассказала она.

Помимо этого, ежегодно сдавать анализ кови на определение уровня глюкозы или гликированного гемоглобина для выявления сахарного диабета 2 типа.

Ещё одна проблема, с которой часто сталкиваются мужчины после 40 — это злокачественные новообразования. Одним из самых распространённых видов рака у мужчин — это рак толстого кишечника. Врач рекомендовала, начиная с 50 лет, проводить колоноскопию каждые 10 лет, либо анализ кала на скрытую кровь каждые 2 года, пишет "Газета.Ru".

С 45 лет необходимо раз в 2 года сдавать кровь на простатический специфический антиген (ПСА) для выявления рака простаты.