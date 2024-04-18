Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт способ профилактики жёлтого налёта на унитазе
Подполье сообщил о серии российских ударов по Харькову, Херсону и Ивано-Франковску
4 экранные истории любви, которые кажутся красивыми, но не восхищают зрителей
Занятия на беговой дорожке для людей с избыточным весом
Томатный суп с ароматными травами: рецепт
Страховщикам заявили ущерб на 310 млн рублей после затопления Орска
Синоптик Тишковец предупредил о девятибалльном шторме в Центральной России
Целесообразно ли делать увеличение груди до рождения ребенка
Шольц провалил переговоры по Украине и Ближнему Востоку в Китае
Тренер Литовченко рассказал, что тренировка обязательно должна состоять из разминки, основной части и заминки

Тренировка должна состоять из разминки, основной части и заминки

1:09
Здоровье

Если хотите укрепить своё тело физическими упражнениями, то нужно не забывать о чувстве меры и не перенапрягаться. 

Тренировка должна состоять из разминки, основной части и заминки
Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

«Вообще сразу начну с того, что спортом надо заниматься круглогодично, но если вдруг вы уже решили, что нужно сейчас, и до этого не занимались, тогда начинать физическую нагрузку увеличивать постепенно, не спеша. Больше ходить, больше двигаться», - заявил фитнес-тренер Сергей Литовченко.

Начинать проще и лучше со своим весом. Тренировка обязательно должна состоять из разминки, основной части и заминки. По окончании тренировки лучше выполнить кардио или растяжку, передаёт ТК “Звезда”.

Эксперт акцентировал внимание на правильном и сбалансированном питании, необходимо добавить в свой рацион овощи и фрукты. А также не забывать о водно-питьевом балансе.

Кроме того, Сергей Литовченко рекомендовал заниматься без перерывов, не нарушая режим. По его словам, паузы в тренировках приводят к откату достигнутого прогресса на 2-3 недели назад.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Специалист Тимошенко Татьяна
Проводит диагностику и лечение ЛОР-заболеваний, аудиометрию, а также малые ЛОР-операции.
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Последние материалы
Финансист Сироткин заявил о вынужденном продвижении банками кредитных карт
Учёные РФ обнаружили древние гробницы на горе Ачишхо в районе Красной поляны
Эксперт рассказал, как предотвратить масложор
В России стало больше "чёрных риелторов", посетовал депутат
Эксперты назвали самые умные породы кошек
Как сохранить жизнь и красоту мимозы
Франция обогнала Венгрию по закупкам российского природного газа
В Еврейском университете открыли взаимодействие между светом и магнетизмом
Певица Валерия показала, как чудесно проводит время с внучкой Селин
Политолог Ищенко: Израиль является более важным союзником США, чем Украина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников