Тренер Литовченко рассказал, что тренировка обязательно должна состоять из разминки, основной части и заминки

Тренировка должна состоять из разминки, основной части и заминки

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если хотите укрепить своё тело физическими упражнениями, то нужно не забывать о чувстве меры и не перенапрягаться.

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«Вообще сразу начну с того, что спортом надо заниматься круглогодично, но если вдруг вы уже решили, что нужно сейчас, и до этого не занимались, тогда начинать физическую нагрузку увеличивать постепенно, не спеша. Больше ходить, больше двигаться», - заявил фитнес-тренер Сергей Литовченко.

Начинать проще и лучше со своим весом. Тренировка обязательно должна состоять из разминки, основной части и заминки. По окончании тренировки лучше выполнить кардио или растяжку, передаёт ТК “Звезда”.

Эксперт акцентировал внимание на правильном и сбалансированном питании, необходимо добавить в свой рацион овощи и фрукты. А также не забывать о водно-питьевом балансе.

Кроме того, Сергей Литовченко рекомендовал заниматься без перерывов, не нарушая режим. По его словам, паузы в тренировках приводят к откату достигнутого прогресса на 2-3 недели назад.