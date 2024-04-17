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Врач Кореневич: на здоровье сердца сильнее влияет стресс, чем жирные продукты

По словам кардиолога, кортизол приводит к увеличению уровня холестерина

1:11
Здоровье

По мнению кандидата медицинских наук, кардиолога Анны Кореневич, стресс оказывает более сильное воздействие на сердце, чем жареная и жирная пища.

По словам кардиолога, кортизол приводит к увеличению уровня холестерина
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Специалист отмечает, что холестерин является одним из ключевых негативных факторов для здоровья сердца, так как увеличение его уровня в крови может привести к образованию тромбов и другим отклонениям в сердечно-сосудистой системе.

Кроме неправильного питания, повышенный уровень холестерина также может быть вызван хроническим стрессом. В практике кардиологов часто встречаются пациенты с атеросклерозом, которые правильно питаются и ведут активный образ жизни. Кроме того, даже среди них встречаются веганы с высоким холестерином и инфарктом.

По мнению врача, причиной таких случаев является выделение кортизола, который, в частности, ассоциируется с повышением уровня сахара и давления.

"Под воздействием стресса и кортизола печень синтезирует "плохой" холестерин даже у веганов — людей, которые питаются исключительно растительной пищей", — поделилась Анна Кореневич.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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