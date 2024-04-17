Врач Кореневич: на здоровье сердца сильнее влияет стресс, чем жирные продукты

По словам кардиолога, кортизол приводит к увеличению уровня холестерина

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению кандидата медицинских наук, кардиолога Анны Кореневич, стресс оказывает более сильное воздействие на сердце, чем жареная и жирная пища.

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Специалист отмечает, что холестерин является одним из ключевых негативных факторов для здоровья сердца, так как увеличение его уровня в крови может привести к образованию тромбов и другим отклонениям в сердечно-сосудистой системе.

Кроме неправильного питания, повышенный уровень холестерина также может быть вызван хроническим стрессом. В практике кардиологов часто встречаются пациенты с атеросклерозом, которые правильно питаются и ведут активный образ жизни. Кроме того, даже среди них встречаются веганы с высоким холестерином и инфарктом.

По мнению врача, причиной таких случаев является выделение кортизола, который, в частности, ассоциируется с повышением уровня сахара и давления.

"Под воздействием стресса и кортизола печень синтезирует "плохой" холестерин даже у веганов — людей, которые питаются исключительно растительной пищей", — поделилась Анна Кореневич.