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Врач Фарбер: для шашлыка лучше выбирать курицу или индейку

Гастроэнтеролог определил оптимальное мясо для приготовления шашлыка

Здоровье

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер рекомендует использовать курицу или индейку для приготовления шашлыка. Также он советует попробовать приготовить на огне рыбу.

Гастроэнтеролог определил оптимальное мясо для приготовления шашлыка
Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Прежде всего необходимо определиться с видом мяса. Я рекомендую выбирать курицу или индейку, очищенные от кожи", — рассказал Андрей Фарбер.

Медик отметил, что запеченная рыба может быть отличной заменой обычному шашлыку, так как она более богата полезными веществами и легче переваривается организмом. Фарбер также подчеркнул необходимость правильного хранения мяса, чтобы избежать возможных случаев отравления во время пикника.

По мнению врача, шашлык из сырого мяса должен храниться при температуре от -2 до +4 градусов. Без маринада его можно хранить в холодильнике до 36 часов, а замаринованный продукт сохранится всего лишь сутки. Врач советует умеренно использовать специи и соусы при мариновании мяса или рыбы, утверждая, что достаточно соли, перца, лука и яблочного уксуса, чтобы избежать излишнего количества канцерогенов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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