Врач Фарбер: для шашлыка лучше выбирать курицу или индейку

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер рекомендует использовать курицу или индейку для приготовления шашлыка. Также он советует попробовать приготовить на огне рыбу.

Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication