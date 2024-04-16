Врач Фарбер: для шашлыка лучше выбирать курицу или индейку

Гастроэнтеролог определил оптимальное мясо для приготовления шашлыка

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер рекомендует использовать курицу или индейку для приготовления шашлыка. Также он советует попробовать приготовить на огне рыбу.

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"Прежде всего необходимо определиться с видом мяса. Я рекомендую выбирать курицу или индейку, очищенные от кожи", — рассказал Андрей Фарбер.

Медик отметил, что запеченная рыба может быть отличной заменой обычному шашлыку, так как она более богата полезными веществами и легче переваривается организмом. Фарбер также подчеркнул необходимость правильного хранения мяса, чтобы избежать возможных случаев отравления во время пикника.

По мнению врача, шашлык из сырого мяса должен храниться при температуре от -2 до +4 градусов. Без маринада его можно хранить в холодильнике до 36 часов, а замаринованный продукт сохранится всего лишь сутки. Врач советует умеренно использовать специи и соусы при мариновании мяса или рыбы, утверждая, что достаточно соли, перца, лука и яблочного уксуса, чтобы избежать излишнего количества канцерогенов.