Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цеков: предложение Гросси по ЗАЭС — бессмысленная затея
Географ Тишков предрёк подтопления на Алтае
Шольц: Китай должен повлиять на Россию
Telegraph: британцу пришли штрафы за машину, отправленную на Украину
Против Ивлеевой составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ
Как наслаждаться продуктами из муки, не набирая лишний вес: советы от диетологов
Ивлеевой грозит штраф за дискредитацию ВС РФ
Были названы опасные заболевания, симптомом которых является боль в колене
Как определить состояние двигателя по запаху моторного масла
Китайские учёные заявили, что танцы помогают похудеть, повышают мышечный тонус и улучшают чувство баланса

Китайские учёные заявили, что танцы помогают похудеть

0:46
Здоровье

Учёные из китайского университета науки и технологий в провинции Хунань выяснили, что занятия танцами тоже помогают сбросить лишний вес.

Китайские учёные заявили, что танцы помогают похудеть
Фото: commons.wikimedia.org by Sry85 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Учёные провели анализ десяти исследований на тему эффективности похудения при танцевальных тренировках и сделали вывод, что танцы, как способ похудения, подойдут людям с небольшим лишним весом и людям с ожирением.

Исследователи также установили, что танцы повышают мышечный тонус и улучшают чувство баланса. Результаты исследования опубликовал журнал PLOS ONE.

Учёные уточнили, что самую большую эффективность снижения веса и прироста мышц имеют такие направления танцев, как брейк-данс или хип-хоп.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часовом Яре ВДВ давит ВСУ Дмитрий Плотников Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Последние материалы
Цеков: предложение Гросси по ЗАЭС — бессмысленная затея
Географ Тишков предрёк подтопления на Алтае
Шольц: Китай должен повлиять на Россию
Telegraph: британцу пришли штрафы за машину, отправленную на Украину
Против Ивлеевой составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ
Как наслаждаться продуктами из муки, не набирая лишний вес: советы от диетологов
Китайские учёные заявили, что танцы помогают похудеть
Ивлеевой грозит штраф за дискредитацию ВС РФ
Были названы опасные заболевания, симптомом которых является боль в колене
Как определить состояние двигателя по запаху моторного масла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников