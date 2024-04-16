Китайские учёные заявили, что танцы помогают похудеть, повышают мышечный тонус и улучшают чувство баланса

Китайские учёные заявили, что танцы помогают похудеть

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из китайского университета науки и технологий в провинции Хунань выяснили, что занятия танцами тоже помогают сбросить лишний вес.

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Учёные провели анализ десяти исследований на тему эффективности похудения при танцевальных тренировках и сделали вывод, что танцы, как способ похудения, подойдут людям с небольшим лишним весом и людям с ожирением.

Исследователи также установили, что танцы повышают мышечный тонус и улучшают чувство баланса. Результаты исследования опубликовал журнал PLOS ONE.

Учёные уточнили, что самую большую эффективность снижения веса и прироста мышц имеют такие направления танцев, как брейк-данс или хип-хоп.