Врач Лосев: из-за электронных сигарет может развиться кариес

Врач-стоматолог Владимир Лосев предупреждает, что курение вейпов может привести к ожогам и инфекционным заболеваниям в полости рта из-за высокой температуры паров, которые выделяют приборы для доставки никотина.
"Пары, выделяемые электронными сигаретами, могут быть достаточно горячими и вызывать ожоги слизистой оболочки рта или языка, что в редких случаях может приводить к образованию язв или других тканевых повреждений," — объяснил Владимир Лосев.
Научные исследования свидетельствуют, что электронные сигареты и вейпы могут нарушать естественный баланс микрофлоры в ротовой полости, что может привести к развитию кариеса или стоматита. Кроме того, вейпинг может вызвать воспалительные процессы в деснах, сопровождающиеся кровотечениями, покраснениями и отеками. Лосев подчеркнул, что используемые в вейпах ароматизаторы и добавки способны не только вызвать изменение цвета зубов, но и оказывают негативное воздействие на эмаль.
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