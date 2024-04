Врач Лосев: из-за электронных сигарет может развиться кариес

Врач-стоматолог Владимир Лосев предупреждает, что курение вейпов может привести к ожогам и инфекционным заболеваниям в полости рта из-за высокой температуры паров, которые выделяют приборы для доставки никотина.

