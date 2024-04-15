Определён овощ, способный помочь преодолеть депрессию и улучшить настроение

Нутрициолог и фитнес-тренер Денис Сазонов отметил, что помидоры способствуют улучшению настроения и могут быть полезны в борьбе с депрессией. Эксперт подчеркнул, что витамин В6, содержащийся в этом овоще, регулирует уровень серотонина — гормона радости в организме. Кроме того, калий, присутствующий в помидорах, способствует снижению уровня стресса.
"В день лучше съедать один или два помидора, чтобы полезные вещества полностью усвоились. Особенно полезными они будут, заправленные подсолнечным или оливковым маслом", — отметил Денис Сазонов.
Кроме того, совет фитнес-тренера состоит в том, чтобы запекать помидоры с добавлением чеснока. По его утверждению, такое блюдо также способствует укреплению иммунитета.
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