Определён овощ, способный помочь преодолеть депрессию и улучшить настроение

Нутрициолог Сазонов: помидоры могут оказать благоприятное воздействие в борьбе с депрессией

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог и фитнес-тренер Денис Сазонов отметил, что помидоры способствуют улучшению настроения и могут быть полезны в борьбе с депрессией. Эксперт подчеркнул, что витамин В6, содержащийся в этом овоще, регулирует уровень серотонина — гормона радости в организме. Кроме того, калий, присутствующий в помидорах, способствует снижению уровня стресса.

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"В день лучше съедать один или два помидора, чтобы полезные вещества полностью усвоились. Особенно полезными они будут, заправленные подсолнечным или оливковым маслом", — отметил Денис Сазонов.

Кроме того, совет фитнес-тренера состоит в том, чтобы запекать помидоры с добавлением чеснока. По его утверждению, такое блюдо также способствует укреплению иммунитета.