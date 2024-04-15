Daily Mail: пищевые добавки не до конца исследованы, поэтому к ним нужно относиться с осторожностью

Daily Mail пишет, что к пищевым добавкам нужно относиться осторожно

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамины нужны человеку для поддержания здоровья, но принимать их нужно только по назначению врача, так как их передозировка или неправильное употребление может привести к неблагоприятным последствиям.

Фото: flickr.com by Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США is licensed under public domain

Ниацин (витамин В3 или никотиновая кислота) обычно назначают при высоком уровне холестерина, артрите и для улучшения работы мозга. Однако исследования показали, что передозировка витамином В3 приводит к головокружению, тошноте и усталости. Бесконтрольное употребление никотинамида, ещё одной формы витамина B3, связывают с повышенным риском рака головного мозга.

Витамин А необходим для здоровья глаз и иммунной системы. Dailymail.com выяснил, что ряд пищевых добавок содержат до 7500 микрограммов в одной таблетке, при рекомендованных суточных дозах в 700-900 микрограмм. При передозировке появляется боль в костях, тошнота, рвота, сухая кожа, размытое зрение и чувствительность к яркому свету. При продолжительном приёме витамина А в дозе, превышающей рекомендованную, повышается риск рака лёгких, особенно у курильщиков.

Витамин Е способствует поддержке иммунитета. Рекомендуемая суточная доза для мужчин и женщин составляет 15 миллиграммов. Более 1000 миллиграмм в сутки может привести к мышечной слабости, диарее, тошноте и даже к внутренним кровотечениям, пишет Daily Mail.

Эксперты советуют внимательно читать состав пищевых добавок, потому что они часто содержат больше активного вещества, чем необходимо человеку в сутки. Кроме того, зачастую подобные добавки мало исследованы. Некоторые из них влияют на эффективность лекарств, поэтому нельзя назначать их себе самостоятельно.