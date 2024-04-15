Daily Mail: пищевые добавки не до конца исследованы, поэтому к ним нужно относиться с осторожностью

Витамины нужны человеку для поддержания здоровья, но принимать их нужно только по назначению врача, так как их передозировка или неправильное употребление может привести к неблагоприятным последствиям.
Ниацин (витамин В3 или никотиновая кислота) обычно назначают при высоком уровне холестерина, артрите и для улучшения работы мозга. Однако исследования показали, что передозировка витамином В3 приводит к головокружению, тошноте и усталости. Бесконтрольное употребление никотинамида, ещё одной формы витамина B3, связывают с повышенным риском рака головного мозга.
Витамин А необходим для здоровья глаз и иммунной системы. Dailymail.com выяснил, что ряд пищевых добавок содержат до 7500 микрограммов в одной таблетке, при рекомендованных суточных дозах в 700-900 микрограмм. При передозировке появляется боль в костях, тошнота, рвота, сухая кожа, размытое зрение и чувствительность к яркому свету. При продолжительном приёме витамина А в дозе, превышающей рекомендованную, повышается риск рака лёгких, особенно у курильщиков.
Витамин Е способствует поддержке иммунитета. Рекомендуемая суточная доза для мужчин и женщин составляет 15 миллиграммов. Более 1000 миллиграмм в сутки может привести к мышечной слабости, диарее, тошноте и даже к внутренним кровотечениям, пишет Daily Mail.
Эксперты советуют внимательно читать состав пищевых добавок, потому что они часто содержат больше активного вещества, чем необходимо человеку в сутки. Кроме того, зачастую подобные добавки мало исследованы. Некоторые из них влияют на эффективность лекарств, поэтому нельзя назначать их себе самостоятельно.
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