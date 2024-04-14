Россиянам рассказали о том, какие заболевания обостряются весной

Врач Филева: весной обостряются простудные заболевания

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам Александры Филевой, весной у большинства жителей России снижается иммунитет, что приводит к обострению многих заболеваний.

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Среди них встречаются простудные заболевания, различного рода циститы, гайморит, ларингит, отит, герпес.

"При резкой смене температуры иммунная система ослабевает и организм становится более уязвимым для патогенных микробов", — сообщила Александра Филева.

Она пояснила, что из-за значительных колебаний температуры в течение дня сложно определиться с одеждой в соответствии с погодой, что может способствовать распространению ОРВИ и других инфекций, поскольку для них данные условия являются наилучшими.

Кроме того, весной увеличивается риск усиления хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, что может привести к увеличению числа случаев инфарктов и инсультов. Болезни опорно-двигательного аппарата, дерматологические проблемы и заболевания ЖКТ также дают о себе знать. Филева также отметила, что весной обостряются и хронические нарушения психики. Это обусловлено тем, что из-за увеличения продолжительности светового дня происходят изменения в биоритмах и активизация гормональной системы.