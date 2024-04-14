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Россиянам рассказали о том, какие заболевания обостряются весной

Врач Филева: весной обостряются простудные заболевания

1:13
Здоровье

По словам Александры Филевой, весной у большинства жителей России снижается иммунитет, что приводит к обострению многих заболеваний.

Врач Филева: весной обостряются простудные заболевания
Фото: Wikipedia by mcfarlandmo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Среди них встречаются простудные заболевания, различного рода циститы, гайморит, ларингит, отит, герпес.

"При резкой смене температуры иммунная система ослабевает и организм становится более уязвимым для патогенных микробов", — сообщила Александра Филева.

Она пояснила, что из-за значительных колебаний температуры в течение дня сложно определиться с одеждой в соответствии с погодой, что может способствовать распространению ОРВИ и других инфекций, поскольку для них данные условия являются наилучшими.

Кроме того, весной увеличивается риск усиления хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, что может привести к увеличению числа случаев инфарктов и инсультов. Болезни опорно-двигательного аппарата, дерматологические проблемы и заболевания ЖКТ также дают о себе знать. Филева также отметила, что весной обостряются и хронические нарушения психики. Это обусловлено тем, что из-за увеличения продолжительности светового дня происходят изменения в биоритмах и активизация гормональной системы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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