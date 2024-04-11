Врач рассказала, что диабет и гипертония увеличивают вероятность инфаркта миокарда

Врач-кардиолог Наталья Поленова обозначила основные аспекты, на которые следует обратить внимание для здоровья сердца.
Врач отметила, что даже в развитых странах до 75% случаев смерти связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Чтобы предотвратить инфаркт миокарда, важно рассмотреть не только характер боли в ходе сердечного приступа (боль за грудиной, приступообразная), но и индивидуальные факторы риска.
Сахарный диабет, гипертония, ожирение, пожилой возраст, присутствие вредных привычек в сочетании с интенсивной болью за грудиной могут свидетельствовать о предынфарктном состоянии или начинающемся инфаркте.
Поленова также указывает, что у мужчин сердечный приступ возникает чаще, чем у женщин.
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