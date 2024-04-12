Как прикосновения влияют на долголетие: медики провели исследование

Жить дольше: секреты долголетия в прикосновениях

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Международная группа медиков провела обширный метаанализ в 212 исследований с участием почти 13 тысяч участников всех возрастов и пришла к выводу, что прикосновения способствуют укреплению как физического, так и психического здоровья.

Фото: Unsplash by Jon Asato is licensed under public domain

Исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, охватило данные как взрослых, так и детей, включая новорожденных. Установлено, что у взрослых прикосновения оказывают меньшее воздействие на сон и сердечный ритм, а у детей — на артериальное давление, подвижность и уровень кортизола.