Как прикосновения влияют на долголетие: медики провели исследование

Международная группа медиков провела обширный метаанализ в 212 исследований с участием почти 13 тысяч участников всех возрастов и пришла к выводу, что прикосновения способствуют укреплению как физического, так и психического здоровья.
Исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, охватило данные как взрослых, так и детей, включая новорожденных. Установлено, что у взрослых прикосновения оказывают меньшее воздействие на сон и сердечный ритм, а у детей — на артериальное давление, подвижность и уровень кортизола.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.