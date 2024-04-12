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Врач Мария Васильева: редкие волосы и их выпадение связаны с определенными факторами

Облысение и выпадение волос: комментарий врача

1:31
Здоровье

В ходе интервью с изданием "Газета.Ru" врач-трихолог и дерматолог Мария Васильева отметила, что различные заболевания могут привести к облысению. Согласно ее словам, физиологическое выпадение волос ежедневно составляет до 100 штук в день, в зависимости от количества волосяных фолликулов, с которыми рождается человек.

Облысение и выпадение волос: комментарий врача
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Не рекомендуется пытаться решить проблему повышенного выпадения волос самостоятельно, так как выпадение волос лишь является признаком, а причин, способных вызвать его, существует множество.

Например, потеря волос может быть связана с предыдущими заболеваниями, при которых повышается температура тела, COVID-19, стрессом или операцией под наркозом. В таких случаях важно правильно питаться, уделяя особое внимание потреблению белка, а также использовать специальные витаминизированные средства для наружного применения.

Восстановление роста волос ожидается через 3-4 месяца, подчеркнула Васильева. Кроме того, облысение может быть связано с нарушениями работы щитовидной железы и изменениями в гормональном фоне. В таких случаях рекомендуется обратиться за консультацией к эндокринологу и гинекологу, которые помогут нормализовать гормональный баланс.

В случае наследственной предрасположенности к потере волос следует ежедневно использовать специальные препараты, способствующие росту волос. В определенных ситуациях может потребоваться проведение трансплантации волос, заключила эксперт.

 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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