Врач Мария Васильева: редкие волосы и их выпадение связаны с определенными факторами

Облысение и выпадение волос: комментарий врача

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе интервью с изданием "Газета.Ru" врач-трихолог и дерматолог Мария Васильева отметила, что различные заболевания могут привести к облысению. Согласно ее словам, физиологическое выпадение волос ежедневно составляет до 100 штук в день, в зависимости от количества волосяных фолликулов, с которыми рождается человек.

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Не рекомендуется пытаться решить проблему повышенного выпадения волос самостоятельно, так как выпадение волос лишь является признаком, а причин, способных вызвать его, существует множество.

Например, потеря волос может быть связана с предыдущими заболеваниями, при которых повышается температура тела, COVID-19, стрессом или операцией под наркозом. В таких случаях важно правильно питаться, уделяя особое внимание потреблению белка, а также использовать специальные витаминизированные средства для наружного применения.

Восстановление роста волос ожидается через 3-4 месяца, подчеркнула Васильева. Кроме того, облысение может быть связано с нарушениями работы щитовидной железы и изменениями в гормональном фоне. В таких случаях рекомендуется обратиться за консультацией к эндокринологу и гинекологу, которые помогут нормализовать гормональный баланс.

В случае наследственной предрасположенности к потере волос следует ежедневно использовать специальные препараты, способствующие росту волос. В определенных ситуациях может потребоваться проведение трансплантации волос, заключила эксперт.