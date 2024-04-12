Врач Мария Васильева: редкие волосы и их выпадение связаны с определенными факторами

В ходе интервью с изданием "Газета.Ru" врач-трихолог и дерматолог Мария Васильева отметила, что различные заболевания могут привести к облысению. Согласно ее словам, физиологическое выпадение волос ежедневно составляет до 100 штук в день, в зависимости от количества волосяных фолликулов, с которыми рождается человек.
Не рекомендуется пытаться решить проблему повышенного выпадения волос самостоятельно, так как выпадение волос лишь является признаком, а причин, способных вызвать его, существует множество.
Например, потеря волос может быть связана с предыдущими заболеваниями, при которых повышается температура тела, COVID-19, стрессом или операцией под наркозом. В таких случаях важно правильно питаться, уделяя особое внимание потреблению белка, а также использовать специальные витаминизированные средства для наружного применения.
Восстановление роста волос ожидается через 3-4 месяца, подчеркнула Васильева. Кроме того, облысение может быть связано с нарушениями работы щитовидной железы и изменениями в гормональном фоне. В таких случаях рекомендуется обратиться за консультацией к эндокринологу и гинекологу, которые помогут нормализовать гормональный баланс.
В случае наследственной предрасположенности к потере волос следует ежедневно использовать специальные препараты, способствующие росту волос. В определенных ситуациях может потребоваться проведение трансплантации волос, заключила эксперт.
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