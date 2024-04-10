Стоматолог Дедегкаева: чаще всего зубной камень появляется из-за нерегулярной чистки зубов и их скученности

Стоматолог Дедегкаева рассказала, что чаще всего зубной камень появляется из-за нерегулярной чистки зубов и их скученности

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что такое зубной камень и как он появляется рассказала врач стоматолог-ортопед центра инновационной медицины Дзерасса Дедегкаева.

Фото: flickr.com by Конор Лоулесс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Зубной камень — мягкие остатки пищи и бактерий, которые при неправильной гигиене полости рта превращаются в затвердевшие отложения. Остатки скапливаются в основном на внутренней поверхности зуба и между зубами. При отсутствии лечения, эти отложения могут стать причиной воспаления дёсен и кариеса.

Зубные камни делятся на поддесневые и наддесневые. Первый вид прикрыт десной и находится между ней и зубом, самостоятельно обнаружить его невозможно. Второй находится на поверхности зуба и его легко можно увидеть. Есть ещё каменные мосты, представляющие собой сплошные отложения, расположенные сразу на нескольких соседних зубах. Подобное наблюдается при пренебрежении гигиеническими процедурами, передаёт сайт aif.ru.

Чаще всего зубной камень появляется из-за неправильно подобранной зубной щётки, нерегулярной чистки зубов и их скученности. Усугубляют ситуацию вредные привычки, например, частое употребление сладостей, чая и кофе, а также курение.