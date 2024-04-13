Аллерголог Логина дала рекомендации о мерах предосторожности во время сезона аллергии

Врач-аллерголог Логина сообщила о мерах предосторожности во время сезона аллергии

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом весны люди начинают сталкиваться с дискомфортом от аллергии. Как минимизировать риск сильной аллергической реакции, разъяснила врач-аллерголог Надежда Логина.

Фото: unsplash.com by Alex Jones is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Аллергия повторяется из года в год, она носит сезонный характер. Респираторные инфекции так себя не проявляют", — отметила Надежда Логина.

Сезонная аллергия, обусловленная цветением разнообразных растений, может сохраняться до появления снега, особенно при продолжительной тёплой осени.

Для снижения риска аллергии эксперт рекомендует избегать мест с большим количеством аллергенных растений, регулярно убираться в доме и использовать влажную ткань для закрытия окон во время проветривания.

Логина отмечает важность обращения к врачу при подозрении на аллергию, поскольку в настоящее время существуют методы лечения этого состояния.