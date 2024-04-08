Иностранные учёные в ходе экспериментов пришли к выводу, что отказ от сахара положительно влияет на внешность

Сахар содержится не только в сладостях, но и, например, в кетчупе, соусах, готовых завтраках и обезжиренных молочных продуктах.
При избыточном употреблении сахара могут возникнуть опасные заболевания, приводящие к серьёзным последствиям. Иностранные учёные задались вопросом, что будет, если отказаться от сахара хотя бы на семь дней. Их выводы приводит Pronews.gr.
Исследователи пришли к выводу, что отказ от сахара благотворно влияет на внешность. Дело в том, что в процессе гликации, когда коллаген и эластин связываются с глюкозой, в организме происходят изменения, которые провоцируют старение.
Ещё один вывод — отказ от сахара делает человека счастливее. Это связано с тем, что стремление употреблять больше сахара свидетельствует о более высоком уровне депрессии.
Ну и ещё один несомненный плюс, который нашли исследователи, это снижение веса.
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