Эвтаназию в Нидерландах хотят провести женщине с психическими расстройствами
Женщине, страдающей депрессией, аутизмом и пограничным расстройством личности, в Нидерландах разрешили эвтаназию
0:46
В Нидерландах женщине, которая страдает от депрессии, врачи согласились провести эвтаназию.
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain
Как передаёт телеканал Fox News, Зорайи тер Бик сейчас 28 лет, она живёт с любимым человеком и 2 кошками в небольшом посёлке недалеко от границы с Германией.
У женщины диагностированы депрессия, аутизм и пограничное расстройство личности. Врач-психиатр, наблюдающая её много лет, заявила, что ей больше не могут ничем помочь и лучше ей не станет
Зорайи тер Бик поделилась, что она испытывает страх, но несмотря на это, думает, что эвтаназия — это верное решение.
Не все врачи согласились с мнение лечащего врача-психиатра и часть из них даже подали в отставку в знак протеста.
Новости о здоровье
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.