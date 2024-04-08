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Эвтаназию в Нидерландах хотят провести женщине с психическими расстройствами

Женщине, страдающей депрессией, аутизмом и пограничным расстройством личности, в Нидерландах разрешили эвтаназию

0:46
Здоровье

В Нидерландах женщине, которая страдает от депрессии, врачи согласились провести эвтаназию.

Женщине, страдающей депрессией, аутизмом и пограничным расстройством личности, в Нидерландах разрешили эвтаназию
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Как передаёт телеканал Fox News, Зорайи тер Бик сейчас 28 лет, она живёт с любимым человеком и 2 кошками в небольшом посёлке недалеко от границы с Германией.

У женщины диагностированы депрессия, аутизм и пограничное расстройство личности. Врач-психиатр, наблюдающая её много лет, заявила, что ей больше не могут ничем помочь и лучше ей не станет

Зорайи тер Бик поделилась, что она испытывает страх, но несмотря на это, думает, что эвтаназия — это верное решение.

Не все врачи согласились с мнение лечащего врача-психиатра и часть из них даже подали в отставку в знак протеста.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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