Эвтаназию в Нидерландах хотят провести женщине с психическими расстройствами

Женщине, страдающей депрессией, аутизмом и пограничным расстройством личности, в Нидерландах разрешили эвтаназию

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Нидерландах женщине, которая страдает от депрессии, врачи согласились провести эвтаназию.

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Как передаёт телеканал Fox News, Зорайи тер Бик сейчас 28 лет, она живёт с любимым человеком и 2 кошками в небольшом посёлке недалеко от границы с Германией.

У женщины диагностированы депрессия, аутизм и пограничное расстройство личности. Врач-психиатр, наблюдающая её много лет, заявила, что ей больше не могут ничем помочь и лучше ей не станет

Зорайи тер Бик поделилась, что она испытывает страх, но несмотря на это, думает, что эвтаназия — это верное решение.

Не все врачи согласились с мнение лечащего врача-психиатра и часть из них даже подали в отставку в знак протеста.