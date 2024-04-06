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В "Роскачестве" объяснили, чем грозит перегрев сковород с антипригарным покрытием

Эксперт "Роскачества" Завьялова: при перегреве антипригарное покрытие сковород выделяет ядовитые пары

1:57
Здоровье

Безопасность антипригарных покрытий на сковородах зависит от правильного использования и поддержания их целостности. Это подтверждается экспертом Роскачества Натальей Завьяловой.

Эксперт "Роскачества" Завьялова: при перегреве антипригарное покрытие сковород выделяет ядовитые пары
Фото: commons.wikimedia.org/ by Hye-youngJung is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Завьялова подчеркнула, что если покрытие на сковороде не повреждено и не перегревается, оно является безопасным для здоровья. Высокие температуры (400°C и выше) могут привести к разрушению покрытия и выделению вредных веществ, пишет Газета.Ru.

Антипригарные покрытия обычно содержат фторсодержащие вещества, такие как политетрафторэтилен (PTFE), который также известен как тефлон. PTFE безопасен при нормальных температурах до 250°C, однако при длительном перегреве может выделять вредные пары. Отравление может наступить при вдыхании паров тефлона в течение нескольких часов.

"Однако в домашних условиях на плите сковороду до 250 градусов разогреть практически невозможно, не говоря о еще более высокой температуре. В духовке стандартная температура запекания тоже невысокая, 180-220 градусов. Это безопасно. При правильном обращении фторированные вещества не попадут в пищу", — заверила Завьялова.

Завьялова подчеркнула, что PTFE является самым изученным и безопасным фторполимерным покрытием, которое широко используется в производстве посуды, включая сковороды.

Однако важно выбирать сертифицированные сковороды с маркировкой и контактами производителя. Это обеспечит дополнительные гарантии безопасности и качества посуды.

Чтобы продлить срок службы сковороды с антипригарным покрытием, рекомендуется избегать длительного пребывания на сильном огне и помешивания пищи металлическими приборами. Также рекомендуется мыть сковороду руками и избегать повреждения покрытия. При обнаружении повреждений покрытия, рекомендуется заменить сковороду для поддержания безопасности приготовления пищи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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