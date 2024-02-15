Превратим старую сковороду в антипригарное чудо: простой способ с солью, который используют опытные хозяйки

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зачем тратить деньги на дорогие модные сковородки с антипригарным покрытием, когда можно превратить любую старую сковороду из кухонного арсенала в нечто подобное?

Фото: Chinese Wikipedia by Wilfred Pau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Не секрет, что настоящий вкус приготовленных блюд раскрывается на советских чугунных или гранитных сковородках с толстым дном. Эти "неубиваемые" кухонные инструменты могут стать непревзойденным помощником, хотя у них может не быть антипригарного покрытия, из-за чего еда иногда пригорает.

Однако, сделать такую сковороду антипригарной — задача вполне выполнимая. Вам понадобятся всего лишь 2 большие ложки соли и немного воды. Процесс "апгрейда" начинается с того, что высыпаете соль в сковороду, заливаете водой и кипятите до тех пор, пока большая часть жидкости не испарится. Распределите соль по дну и прокалите в течение нескольких минут.

Остывшую сковороду тщательно вымойте, затем налейте на дно растительное масло, смажьте стенки. Прокаливайте пустую сковороду на маленьком огне в течение 25 минут. При этом она будет дымить, поэтому рекомендуется включить вытяжку. После остывания слейте масло, тщательно вымойте и просушите. Теперь ваша любимая сковорода готова к использованию, и на ней ничто не пригорит после таких манипуляций.