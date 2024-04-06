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Дерматолог Кузнецов: некоторые исследования выявили связь акне с употреблением молочных продуктов и сладкого

Молочные продукты и сладости могут усиливать акне

1:01
Здоровье

Акне — это воспаление сальных желез, развивающееся, как правило, на фоне повышенного уровня мужских половых гормонов — андрогенов.

Молочные продукты и сладости могут усиливать акне
Фото: flickr.com by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Молоко содержит андрогены, и может усиливать воспаление и количество высыпаний рассказал врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Андрей Кузнецов.

"Некоторые исследования выявили связь акне с употреблением большого количества молочных продуктов и сладкого. В молоке содержатся андрогены, что, в свою очередь, может усилить воспаление и количество высыпаний при акне, а мучное и сладкое — продукты с высоким гликемическим индексом — увеличивают выработку инсулина и инсулиноподобного фактора роста, которые могут повышать выработку кожного сала и приводить к развитию воспаления на коже", — пояснил врач.

Он заявил, что диета при лечении акне не является основным методом лечения, а лишь дополняет грамотную терапию и только тогда, когда пациент сам видит связь между высыпаниями и употреблением молочных и сладких продуктов, пишет "Газета.RU".

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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