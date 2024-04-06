Дерматолог Кузнецов: некоторые исследования выявили связь акне с употреблением молочных продуктов и сладкого

Акне — это воспаление сальных желез, развивающееся, как правило, на фоне повышенного уровня мужских половых гормонов — андрогенов.
Молоко содержит андрогены, и может усиливать воспаление и количество высыпаний рассказал врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Андрей Кузнецов.
"Некоторые исследования выявили связь акне с употреблением большого количества молочных продуктов и сладкого. В молоке содержатся андрогены, что, в свою очередь, может усилить воспаление и количество высыпаний при акне, а мучное и сладкое — продукты с высоким гликемическим индексом — увеличивают выработку инсулина и инсулиноподобного фактора роста, которые могут повышать выработку кожного сала и приводить к развитию воспаления на коже", — пояснил врач.
Он заявил, что диета при лечении акне не является основным методом лечения, а лишь дополняет грамотную терапию и только тогда, когда пациент сам видит связь между высыпаниями и употреблением молочных и сладких продуктов, пишет "Газета.RU".
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