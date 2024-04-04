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В Гонконге у мужчины подтвердили заражение вирусом герпеса обезьян после нападения дикого примата

Заражение человека вирусом герпеса обезьян впервые зарегистрировали в Гонконге

1:03
Здоровье

В Гонконге зарегистрировали первый случай заражения человека вирусом герпеса обезьян.

Заражение человека вирусом герпеса обезьян впервые зарегистрировали в Гонконге
Фото: commons.wikimedia.org by Sreers04 is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

В конце февраля в загородном парке примат напал на 37-летнего мужчину. 21 марта его госпитализировали в больницу с лихорадкой и снижением сознания. Он находится в критическом состоянии и проходит лечение в отделении интенсивной терапии. У него был взят образец спинномозговой жидкости, который подтвердил наличие вируса.

В пресс-службе правительства Гонконга также сообщается, что случаи заражения этим вирусом от обезьяны зафиксированы в США, Канаде и Японии. Случаев передачи этого вируса от человека к человеку не зарегистрировано.

Изначально у инфицированного фиксируется гриппоподобное состояние, а затем заболевание может прогрессировать вплоть до заражения центральной нервной системы.

Людей призывают держаться подальше от диких обезьян. В случае укуса или царапины, обильно промыть рану проточной водой и обратиться в больницу.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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