В Гонконге зарегистрировали первый случай заражения человека вирусом герпеса обезьян.
В конце февраля в загородном парке примат напал на 37-летнего мужчину. 21 марта его госпитализировали в больницу с лихорадкой и снижением сознания. Он находится в критическом состоянии и проходит лечение в отделении интенсивной терапии. У него был взят образец спинномозговой жидкости, который подтвердил наличие вируса.
В пресс-службе правительства Гонконга также сообщается, что случаи заражения этим вирусом от обезьяны зафиксированы в США, Канаде и Японии. Случаев передачи этого вируса от человека к человеку не зарегистрировано.
Изначально у инфицированного фиксируется гриппоподобное состояние, а затем заболевание может прогрессировать вплоть до заражения центральной нервной системы.
Людей призывают держаться подальше от диких обезьян. В случае укуса или царапины, обильно промыть рану проточной водой и обратиться в больницу.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.