В Гонконге у мужчины подтвердили заражение вирусом герпеса обезьян после нападения дикого примата

Заражение человека вирусом герпеса обезьян впервые зарегистрировали в Гонконге

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Гонконге зарегистрировали первый случай заражения человека вирусом герпеса обезьян.

Фото: commons.wikimedia.org by Sreers04 is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

В конце февраля в загородном парке примат напал на 37-летнего мужчину. 21 марта его госпитализировали в больницу с лихорадкой и снижением сознания. Он находится в критическом состоянии и проходит лечение в отделении интенсивной терапии. У него был взят образец спинномозговой жидкости, который подтвердил наличие вируса.

В пресс-службе правительства Гонконга также сообщается, что случаи заражения этим вирусом от обезьяны зафиксированы в США, Канаде и Японии. Случаев передачи этого вируса от человека к человеку не зарегистрировано.

Изначально у инфицированного фиксируется гриппоподобное состояние, а затем заболевание может прогрессировать вплоть до заражения центральной нервной системы.

Людей призывают держаться подальше от диких обезьян. В случае укуса или царапины, обильно промыть рану проточной водой и обратиться в больницу.