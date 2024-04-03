Эти фрукты облегчают болезненные симптомы артрита за несколько недель

Врач Татьяна Захарова рассказала о том, что цитрусовые могут значительно облегчить боль и скованность, возникшие из-за артрита. Об этом пишет издание "Медикфорум".
Это возможно благодаря тому, что у этих фруктов есть противовоспалительные свойства и антиоксидантные. Для облегчения симптомов подойдут апельсины, лаймы, грейпфруты и лимоны.
"Известно, что фрукты и овощи являются естественными источниками биологически активных соединений, полезных для нашего здоровья, таких как витамины С и Е, флавоноиды, антоцианы, фенольные соединения, каротиноиды и клетчатка", — говорит врач.
Именно витамин С и флавоноиды являются отличными источниками антиоксидантов, которые борются с воспалением.
Особенно хорошо цитрусы показали себя в борьбе с болью в коленных суставах. Они помогали улучшить их гибкость.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.