Эти фрукты облегчают болезненные симптомы артрита за несколько недель

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Врач Захарова заявила, что цитрусовые помогают справиться с болью в суставах

0:56
Здоровье

Врач Татьяна Захарова рассказала о том, что цитрусовые могут значительно облегчить боль и скованность, возникшие из-за артрита. Об этом пишет издание "Медикфорум".

Врач Захарова заявила, что цитрусовые помогают справиться с болью в суставах
Фото: pixnio.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Это возможно благодаря тому, что у этих фруктов есть противовоспалительные свойства и антиоксидантные. Для облегчения симптомов подойдут апельсины, лаймы, грейпфруты и лимоны.

"Известно, что фрукты и овощи являются естественными источниками биологически активных соединений, полезных для нашего здоровья, таких как витамины С и Е, флавоноиды, антоцианы, фенольные соединения, каротиноиды и клетчатка", — говорит врач.

Именно витамин С и флавоноиды являются отличными источниками антиоксидантов, которые борются с воспалением.

Особенно хорошо цитрусы показали себя в борьбе с болью в коленных суставах. Они помогали улучшить их гибкость.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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