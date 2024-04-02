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Правильное питание и режим сна помогают замедлить биологическое старение

Учёные считают, что правильное питание и режим сна замедлят старение

1:10
Здоровье

Существует научно обоснованные методы, которые помогают замедлить биологическое старение.

Учёные считают, что правильное питание и режим сна замедлят старение
Фото: pixnio.com by Пегги Греб is licensed under public domain

Во-первых, поддержание мышц в норме. Люди, старше тридцати, теряют в среднем 5 % мышечной массы и 10 % силы каждые десять лет. Силовые тренировки помогут замедлить этот процесс.

Во-вторых, правильное питание. Употребляйте поменьше мяса и побольше овощей и фруктов, а также бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов.

В-третьих, правильно ухаживайте за зубами и полостью рта. Учёные, основываясь на исследованиях, полагают, что здоровье зубов может быть связано с общим состоянием здоровья.

В-четвёртых, соблюдайте режим сна. Благодаря исследованиям, учёные выяснили, что лучшая продолжительность сна составляет 7 — 8 часов в сутки.

В-пятых, носите солнцезащитные очки. Отсутствие защиты глаз от ультрафиолета может привести к катаракте и ускорить развитие возрастной дегенерации жёлтого пятна.

В-шестых, используйте солнцезащитный крем. SPF должен быть не менее 15 и наносить средство необходимо каждое утро.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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