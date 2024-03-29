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Если вы едите, деже когда не ощущаете голода, то, возможно, у вас пищевая зависимость

Врач Яворская утверждает, что пищевая зависимость может привести к проблемам с печенью

1:00
Здоровье

Медицинский психолог Полина Березанских рассказала о том, как понять, что у вас пищевая зависимость.

Врач Яворская утверждает, что пищевая зависимость может привести к проблемам с печенью
Фото: commons.wikimedia.org by Mohans1995 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

По её мнению существует 4 важных признака, по которым можно судить о наличии пищевой зависимости. Во-первых, вы переедаете на фоне сильных эмоциональных переживаний. Во-вторых, едите даже, когда не ощущаете голод. В-третьих, злоупотребляете сладкими и жирными продуктами. И в-четвёртых, у вас существуют навязчивые мысли о еде.

Заведующая отделением гастроэнтерологии Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Дарья Яворская сообщила, что зависимость (аддикция) от еды может привести к лишним килограммам, нарушению обмена веществ и проблемам с печенью. Сообщает Секрет фирмы.

"Чаще всего зависимость формируется от быстрых углеводов, мучного, сладкого. Если вы заметите у себя признаки пищевой аддикции, обязательно обратитесь к доктору", — порекомендовала Яворская.

 

Как возникает ПИЩЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ?
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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