Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светлаков покинул проект "Уральские пельмени" из-за ссоры с участником
В Тверской области задержаны "газовщики", которые обворовывали пенсионеров
Дикиджи считает, что сможет достичь результатов Малинина
3 причины перестать восхищаться Данилой Багровым из "Брата" и "Брата 2"
Названы самые романтические места в мире
Депутат Соловьев подтвердил, что Аллу Пугачеву скоро признают иноагентом
ЦБ: мошенники обманывают людей с помощью налоговых деклараций
Юрист Севрюгин заявил, что школьнице грозит уголовная ответственность за высмеивание теракта в "Крокусе"
Сергей Лазарев сообщил о перерыве в карьере
Психическое заболевание есть у каждого 40-го жителя Нижегородской области

В Нижегородской области каждый 40-ой житель страдает каким-либо психическим заболеванием

0:40
Здоровье

Каждый 40-ой житель Нижегородской области страдает каким-либо психическим заболеванием.

В Нижегородской области каждый 40-ой житель страдает каким-либо психическим заболеванием
Фото: Сайт Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно данным, предоставленным министерством здравоохранения Нижегородской области, за прошлый год количество обращений к врачам-психиатрам уменьшилось на десять процентов. Правда специалисты из этой сферы так не считают.

Наиболее распространённые психические заболевания в регионе — это шизофрения, умственная отсталость и неорганические расстройства психики.

В министерстве добавили, что статистика продаж антидепрессантов и препаратов, прописываемых врачами-психиатрами, не ведётся. Об этом сообщает newsnn.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
Популярное
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".

Полынь может быть очень полезна в саду
Музыкальный критик Соседов считает возможным попадание Пугачёвой в реестр иноагентов
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Путин предупредил Румынию и Польшу, которые приютят на своих аэродромах украинские F-16 Любовь Степушова До Харькова долетели первые управляемые бомбы, в Бердычах уничтожен ещё один "Абрамс" Дмитрий Плотников Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году
Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта
Винер считает, что россияне, которые отправятся на Олимпиаду в Париж, — "команда бомжей"
Винер считает, что россияне, которые отправятся на Олимпиаду в Париж, — "команда бомжей"
Последние материалы
Актер Слава Копейкин был замечен в компании артистки Яны Енжаевой
В Госдуме прошло первое заседание рабочей группы по подготовке главного Закона для российских казаков
Как вернуть лицу здоровый цвет — 5 эффективных способов
Пенсионный фонд Украины опубликовал в Telegram-канале фото полуобнажённой девушки
Анна Семенович заявила, что ее мать после операции "чувствует себя лучше"
Интернет-омбудсмен Мариничев: технической возможности отключать телеграм-каналы у нас нет
Тенденции обращений в службу финансового уполномоченного: сокращение жалоб в страховой сфере
Веганское печенье без выпечки и яиц: полезный десерт
Роскомнадзор заблокировал 11 Telegram-каналов с контентом о терактах
Путин предупредил Румынию и Польшу, которые приютят на своих аэродромах украинские F-16
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников