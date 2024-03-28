Психическое заболевание есть у каждого 40-го жителя Нижегородской области

В Нижегородской области каждый 40-ой житель страдает каким-либо психическим заболеванием

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый 40-ой житель Нижегородской области страдает каким-либо психическим заболеванием.

Фото: Сайт Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно данным, предоставленным министерством здравоохранения Нижегородской области, за прошлый год количество обращений к врачам-психиатрам уменьшилось на десять процентов. Правда специалисты из этой сферы так не считают.

Наиболее распространённые психические заболевания в регионе — это шизофрения, умственная отсталость и неорганические расстройства психики.

В министерстве добавили, что статистика продаж антидепрессантов и препаратов, прописываемых врачами-психиатрами, не ведётся. Об этом сообщает newsnn.ru.