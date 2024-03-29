Врач-онколог сообщил о методах, при помощи которых можно выявить опасные родинки

Врач рассказал о способах определения опасных родинок

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам онколога Антона Иванова, родинки безопасны сами по себе и не являются опасными для здоровья человека. Однако средние и крупные невусы могут превратиться в злокачественные опухоли, например, меланому.

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"Невусы различаются по размеру: мелкие занимают площадь до 1,5 мм, средние — до 10 мм, а крупные — более 10 мм. Склонность к перерождению в меланому имеют, как правило, средние и крупные родинки", — заметил Антон Иванов.

Иванов отметил, что преобразование родинок в меланому может начаться без явных причин. Если вы заметили изменение цвета и структуры родинки или её интенсивный рост, обратитесь к дерматологу.

Кровотечения из невуса, болезненные ощущения, зуд и жжение могут также свидетельствовать о злокачественных процессах, подытожил Антон Иванов.