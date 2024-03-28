Боррелиоз приводит к поражению суставов и воспалению мозговых оболочек. Ещё один риск — порок сердца

Невролог Демьяновская предупреждает, что боррелиоз может привести даже к пороку сердца

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Клещи могут переносить различные опасные для человека заболевания, в том числе боррелиоз или болезнь Лайма.

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Врач-невролог Екатерина Демьяновская предупреждает, что это заболевание может привести к необратимым и опасным последствиям для человека.

"На начальных стадиях симптомы болезни Лайма неспецифичны: человек может подумать, что это обычная простуда. У него появляются утомляемость, головная боль и головокружение, мышечная слабость, боль в суставах. Может повышаться температура. Однако распознать болезнь на ранней стадии можно: если ухудшение самочувствия появляется в сочетании со специфическим красным пятном в месте укуса, то это грозный признак,” — сообщает Демяновская изданию Life. ru.

Если вас укусил клещ, лучше сразу обратиться в больницу. При раннем выявлении боррелиоз хорошо лечится при помощи антибиотиков.

Если не начать лечение, то происходит поражение суставов, сердца и нервной системы. Позже появляются такие симптомы, как хронические болевые синдромы, онемение рук и ног, нарушение памяти и воспаление оболочек мозга. Есть вероятность развития тяжёлых пороков сердца.

Болезнь Лайма