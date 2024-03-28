Названы продукты, ускоряющие сжигание жира

Диетолог Разаренова: ускорить сжигание жира помогут орехи и цельные крупы

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Александра Разаренова рассказала, что есть продукты, которые могут ускорить сжигание жира, благодаря содержащимся в них веществам термодженикам. Эти вещества обладают термогенерирующим свойством.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если употреблять такие продукты, то метаболизм будет активизироваться, это позволит жиру интенсивнее расходоваться.

По словам специалиста, жиросжигающими продуктами являются те, которые не имеют в себе химических добавок, промышленной обработки. То есть это орехи, фрукты, овощи, яйца, цельные крупы.

Ещё одним эффективным жиросжигающим продуктом является перец, в особенности чёрный и жгучий.

"К природным термодженикам относят также кофеин и эпигаллокатехин, их уникальную комбинацию мы встречаем, например, в зеленом чае. Имбирь, корица, кумин, горчица, чеснок, укроп, петрушка, базилик, розмарин, мед, льняное семя также относятся к категории термоджеников", — сказала специалист.