Как узнать, что вы столкнулись с нервным истощением? Когда проверите себя, бегите к доктору

Иногда мы все испытываем усталость, и хотя хочется взять паузу, нередко необходимо приложить усилия и продолжать работать в том же ритме. Без своевременного отдыха усталость может стать постоянным спутником, приводя к возникновению так называемой "астении".
Хотя официального диагноза "нервное истощение" не существует, врачи могут использовать термин "астения" в медицинской документации. Тем не менее нервное истощение является распространённой проблемой, особенно у людей в возрасте от 20 до 50 лет.
Это состояние может возникнуть внезапно, например, после сильного эмоционального шока (развод, потеря близкого человека), либо постепенно вследствие продолжительного негативного воздействия, такого как серьёзное заболевание, семейные или рабочие конфликты и т. д.
Первые признаки истощения нервной системы могут быть неочевидными и запутанными, их часто трудно заметить.
Для определения нервного истощения важно знать следующее: обычно нервное истощение диагностируется методом исключения. Для этого вам необходимо обратиться к специалисту. Врач внимательно изучит ваши жалобы и проведёт необходимое обследование, поскольку многие симптомы могут указывать на другие заболевания.
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