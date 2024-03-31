Как узнать, что вы столкнулись с нервным истощением? Когда проверите себя, бегите к доктору

Симптомы нервного истощения: проверьте себя

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда мы все испытываем усталость, и хотя хочется взять паузу, нередко необходимо приложить усилия и продолжать работать в том же ритме. Без своевременного отдыха усталость может стать постоянным спутником, приводя к возникновению так называемой "астении".

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Хотя официального диагноза "нервное истощение" не существует, врачи могут использовать термин "астения" в медицинской документации. Тем не менее нервное истощение является распространённой проблемой, особенно у людей в возрасте от 20 до 50 лет.

Причины истощения нервной системы

Это состояние может возникнуть внезапно, например, после сильного эмоционального шока (развод, потеря близкого человека), либо постепенно вследствие продолжительного негативного воздействия, такого как серьёзное заболевание, семейные или рабочие конфликты и т. д.

Симптомы истощения нервной системы

Первые признаки истощения нервной системы могут быть неочевидными и запутанными, их часто трудно заметить.

Начинают проявляться проблемы с памятью .

. Слова вылетают из головы , а мелкие дела выпадают.

, а мелкие дела выпадают. Появляется ощущение затруднения в мышлении , будто ваш мозг функционирует на низких оборотах.

, будто ваш мозг функционирует на низких оборотах. После рабочего дня может пропасть желание двигаться.

Для определения нервного истощения важно знать следующее: обычно нервное истощение диагностируется методом исключения. Для этого вам необходимо обратиться к специалисту. Врач внимательно изучит ваши жалобы и проведёт необходимое обследование, поскольку многие симптомы могут указывать на другие заболевания.

Нервное истощение