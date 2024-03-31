Как узнать, что вы столкнулись с нервным истощением? Когда проверите себя, бегите к доктору

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Симптомы нервного истощения: проверьте себя

1:39
Здоровье

Иногда мы все испытываем усталость, и хотя хочется взять паузу, нередко необходимо приложить усилия и продолжать работать в том же ритме. Без своевременного отдыха усталость может стать постоянным спутником, приводя к возникновению так называемой "астении".

Симптомы нервного истощения: проверьте себя
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Хотя официального диагноза "нервное истощение" не существует, врачи могут использовать термин "астения" в медицинской документации. Тем не менее нервное истощение является распространённой проблемой, особенно у людей в возрасте от 20 до 50 лет.

Причины истощения нервной системы

Это состояние может возникнуть внезапно, например, после сильного эмоционального шока (развод, потеря близкого человека), либо постепенно вследствие продолжительного негативного воздействия, такого как серьёзное заболевание, семейные или рабочие конфликты и т. д.

Симптомы истощения нервной системы

Первые признаки истощения нервной системы могут быть неочевидными и запутанными, их часто трудно заметить.

  • Начинают проявляться проблемы с памятью.
  • Слова вылетают из головы, а мелкие дела выпадают.
  • Появляется ощущение затруднения в мышлении, будто ваш мозг функционирует на низких оборотах.
  • После рабочего дня может пропасть желание двигаться.

Для определения нервного истощения важно знать следующее: обычно нервное истощение диагностируется методом исключения. Для этого вам необходимо обратиться к специалисту. Врач внимательно изучит ваши жалобы и проведёт необходимое обследование, поскольку многие симптомы могут указывать на другие заболевания.

Нервное истощение
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Черномазова Елена
Проводит лечение любых проблем детей 1-го года жизни, детей с патологией
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
Специалист Серебренникова Джамиля
Специализируется на диагностике и лечении различных патологий новорожденных
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