Онколог назвала самую полезную кашу для кишечника, которая не даст ему воспалиться

Врач-онколог Елена Смирнова в своём Телеграм-канале рассказала, что состояние кишечника напрямую влияет на иммунную защиту организма. Поэтому важно его поддерживать в хорошем состоянии, не употреблять продуктов, вызывающих его воспаление.
По словам врача, одной из самых полезных каш для кишечника является овсяная.
"Овсянка имеет свойство защищать слизистую, обволакивая её. Также овсяная каша за счет нерастворимой клетчатки стимулирует перистальтику кишечника, выводит токсины", — пояснила врач.
Но специалист отметила, что для получения максимальной пользы от овсянки нужно добавлять к неё что-то белковое. Отлично подойдет куриное мясо, варёное яйцо или кусочек рыбы. Кроме того, если вы хотите похудеть, то количество овсянки на завтрак должно быть небольшим.
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