Ученый назвал самый полезный чай

Тим Бонд рассказал, какой чай самый полезный для здоровья

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователь чая Тим Бонд назвал китайский улун наиболее полезным среди всех видов чайных напитков. Об этом пишет издание "Наш город".

Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

Такой вывод о чае Бонд сделал благодаря уникальному способу приготовления.

Листья улуна готовят с неполным тепловым обращением, это позволяет сохранить больше антиоксидантов. Улун также содержит уникальные для этого чая компоненты — полифенолы теазинензины.

Исследование Бонда говорит о том, что если пить улун, придет в норму уровень сахара. Ученый исследовал 20 человек с диагностированным диабетом. Также улун стоит применять в профилактике проблем с зубами, заболеваний сердца и сосудов.

Еще этот чай положительно влияет на восстановление мышц и обмен веществ у спортсменов. Но при всей пользе улуна, его стоит пить от 2 до 3 чашек в день.