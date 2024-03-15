Врачи Кубани рассказали о развитии телемедицины в России

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доходы сектора медицинских технологий в России достигли уровня в 46,63 миллиарда рублей, составляя выручку 70 ведущих участников этого сегмента. Ведущей компанией на рынке стал центр компетенций в области цифровизации здравоохранения "Цифромед", который разрабатывает цифровые решения для Минздрава и Минцифры.

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Компания увеличила свои доходы на 31%, достигнув отметки в 13,2 миллиарда рублей. На втором месте находится "Сберздоровье" с выручкой 7,8 миллиарда рублей, а на третьем — "Доктис" с доходом в 1,5 миллиарда рублей.

BFM Кубань обратился к экспертам из медицинских клиник в Краснодарском крае, чтобы узнать о развитии телемедицины на Кубани. Главный врач клиники высоких медицинских технологий WMT, Денис Бережной, отметил, что данная услуга активно развивается и становится все более популярной. Благодаря телемедицине жители отдаленных районов могут получать консультации специалистов, не выезжая из дома.

В частной медицине телемедицинские консультации приобретают большое значение, так как комфорт пациента ставится на первый план. Например, на первичный прием пациент обычно приходит без предварительного обследования. Первичная телемедицинская консультация в качестве информационной услуги помогает врачу и пациенту ознакомиться друг с другом, собрать информацию о состоянии пациента и предложить необходимые обследования и консультации перед очным приемом.

Дистанционные консультации все чаще используются хирургами для предварительной оценки ситуации и контроля после операции. Хотя телемедицина является значимым шагом вперед в медицинской практике, она не может полностью заменить очные встречи с врачом.

Управляющий директор сети клиник экспертной онкологии "Евроонко", Максим Максимов, считает, что телемедицинские сервисы на смартфонах станут такой же неотъемлемой частью жизни, как онлайн-банки или сервисы доставки еды.

Телемедицина предоставляет возможность оперативно получить консультацию или второе мнение, а в онкологии позволяет собрать консилиум из ведущих специалистов без необходимости покидать свой регион.

Исполнительный директор сети клиник "Евромед", Анастасия Сулим, отмечает, что с развитием технологий становятся доступными различные хирургические методы, такие как видеоэндоскопические операции, операции на роботах-манипуляторах и эндоваскулярные операции.

Такие технологии как искусственный интеллект и хирургические навигационные системы улучшают точность операций и повышают качество медицинских услуг.