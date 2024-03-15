Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянин получил штраф от пограничников Эстонии за ношение георгиевской ленты
Отборочные от PGL теперь можно посмотреть в Dota 2
Регулирование искусственного интеллекта изменит страхование ответственности
Украинские оборонные компании не будут конкурировать с западными
Творческий путь актёра, который в "Бриллиантовой руке" интересовался, зачем Володька сбрил усы
Жители Тюменской области встали на борьбу с наркозакладчиками
NYT: учёные доказали эволюционное преимущество менопаузы
Куба стремится привлечь инвесторов из России в тур-отрасль
Политолог раскрыл истинное значение мирного плана Медведева по Украине

Врачи Кубани рассказали о развитии телемедицины в России

2:44
Здоровье

Доходы сектора медицинских технологий в России достигли уровня в 46,63 миллиарда рублей, составляя выручку 70 ведущих участников этого сегмента. Ведущей компанией на рынке стал центр компетенций в области цифровизации здравоохранения "Цифромед", который разрабатывает цифровые решения для Минздрава и Минцифры.

Врачи Кубани рассказали о развитии телемедицины в России
Фото: flickr.com by Alex Proimos is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Компания увеличила свои доходы на 31%, достигнув отметки в 13,2 миллиарда рублей. На втором месте находится "Сберздоровье" с выручкой 7,8 миллиарда рублей, а на третьем — "Доктис" с доходом в 1,5 миллиарда рублей.

BFM Кубань обратился к экспертам из медицинских клиник в Краснодарском крае, чтобы узнать о развитии телемедицины на Кубани. Главный врач клиники высоких медицинских технологий WMT, Денис Бережной, отметил, что данная услуга активно развивается и становится все более популярной. Благодаря телемедицине жители отдаленных районов могут получать консультации специалистов, не выезжая из дома.

В частной медицине телемедицинские консультации приобретают большое значение, так как комфорт пациента ставится на первый план. Например, на первичный прием пациент обычно приходит без предварительного обследования. Первичная телемедицинская консультация в качестве информационной услуги помогает врачу и пациенту ознакомиться друг с другом, собрать информацию о состоянии пациента и предложить необходимые обследования и консультации перед очным приемом.

Дистанционные консультации все чаще используются хирургами для предварительной оценки ситуации и контроля после операции. Хотя телемедицина является значимым шагом вперед в медицинской практике, она не может полностью заменить очные встречи с врачом.

Управляющий директор сети клиник экспертной онкологии "Евроонко", Максим Максимов, считает, что телемедицинские сервисы на смартфонах станут такой же неотъемлемой частью жизни, как онлайн-банки или сервисы доставки еды.

Телемедицина предоставляет возможность оперативно получить консультацию или второе мнение, а в онкологии позволяет собрать консилиум из ведущих специалистов без необходимости покидать свой регион.

Исполнительный директор сети клиник "Евромед", Анастасия Сулим, отмечает, что с развитием технологий становятся доступными различные хирургические методы, такие как видеоэндоскопические операции, операции на роботах-манипуляторах и эндоваскулярные операции.

Такие технологии как искусственный интеллект и хирургические навигационные системы улучшают точность операций и повышают качество медицинских услуг.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Нор Елена
Диагностирует и лечит аллергические и иммунокомпроментированные состояния
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки

Удобрение этим средством укрепит рассаду.

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений
Директор молокозавода Квасникова посоветовала проверять качество масла в Роспотребнадзоре
Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей
Этот дивный кустарник красив круглый год: садоводы выбирают его за яркие цветы и изящные побеги
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой
Патриотический подъём в России будет условием высокой явки на выборах Дмитрий Плотников ВСУ "вырезаны" ночью в Козинке и уничтожены при отходе на дистанционно заминированное поле Любовь Степушова Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле
Это растение превратит ваш сад в тропический рай: привлекает своей насыщенно-зелёной листвой и крупными гроздьями ярких цветков
Это растение превратит ваш сад в тропический рай: привлекает своей насыщенно-зелёной листвой и крупными гроздьями ярких цветков
Последние материалы
Инстасамка пришла на выборы с дерзкой надписью на футболке
Породы собак, которые уживутся в доме с аллергиками
Behaviour Interactive приобрела монреальскую студию Fly
Пены для ванны с расслабляющим ароматом и веганским составом
Церемонию вручения Премии РБ посетит легенда футбола Кафу
Специалист по химчистке Елена Кускова посоветовала, как лучше ухаживать за пуховиком после зимы
Диетолог рассказала, как приготовить полезную и вкусную гречневую кашу
Издание Variety опубликовало список вероятных претендентов на "Оскар-2025"
Чем и как обеззараживать садовые инструменты
Патриотический подъём в России будет условием высокой явки на выборах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников