Уникальные свойства винограда: исследование из США выявило его способность уменьшать риск болезней и продлевать жизнь

Виноград против болезней: Новые открытия из Западной Новой Англии подтверждают его благотворное воздействие

Ученые из университета Западной Новой Англии в США обнаружили удивительные свойства винограда, которые могут продлить жизнь человека на пять лет. В результате исследования было установлено, что виноград способен вымывать рафинированные жиры и сахара из обработанных пищевых продуктов, а его регулярное употребление может противостоять негативным последствиям нездорового питания. Кроме того, виноград содержит антиоксиданты, которые снижают воспаление, а также уменьшают риск сердечных заболеваний и рака.

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В рамках серии экспериментов на мышах было показано, что питание продуктами с высоким содержанием жира, типичными для западных стран, в сочетании с ежедневным употреблением виноградного порошка эквивалентного порции ягод, приводило к снижению уровня жира в печени лабораторных грызунов и увеличению их продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой.

Результаты исследования свидетельствуют о потенциальном увеличении продолжительности жизни на четыре-пять лет у человека. Кроме того, команда ученых обнаружила, что виноград также оказывает положительное влияние на функционирование нейронов, защищает от развития болезни Альцгеймера и стимулирует метаболизм, способствуя сжиганию калорий.