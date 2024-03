Уникальные свойства винограда: исследование из США выявило его способность уменьшать риск болезней и продлевать жизнь

Ученые из университета Западной Новой Англии в США обнаружили удивительные свойства винограда, которые могут продлить жизнь человека на пять лет. В результате исследования было установлено, что виноград способен вымывать рафинированные жиры и сахара из обработанных пищевых продуктов, а его регулярное употребление может противостоять негативным последствиям нездорового питания. Кроме того, виноград содержит антиоксиданты, которые снижают воспаление, а также уменьшают риск сердечных заболеваний и рака.

Фото: ars.usda. gov by Stephen Ausmus is licensed under public domain