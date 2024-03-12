Российский врач предупреждает: сахар в напитках может вызвать облысение

Российский врач-нутрициолог Ольга Ильичева отмечает, что употребление газированных напитков и промышленных соков, богатых сахаром, может спровоцировать потерю волос. По ее словам, волосы для организма человека не являются жизненно важным органом, их питание происходит в основном по остаточному принципу.
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Она выделяет три основные причины выпадения волос: недостаток питательных веществ, повышенный уровень сахара в крови и снижение функции щитовидной железы. Особое внимание уделяется гормонам щитовидной железы, которые играют ключевую роль в энергии роста волос. Истощение витаминов и минералов часто связано с отказом от определенных продуктов. У мужчин также может возникнуть частичное облысение в области затылка из-за употребления газировок и соков.
Чтобы поддержать здоровье волос, эксперт по питанию рекомендует добавлять в рацион больше морских водорослей, морепродуктов, орехов и чеснока. Также полезными для волос являются икра, отруби и яичные желтки.
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