Поллиноз мешает жить: аллерголог Болибок раскрыл секрет борьбы с аллергией на пыльцу

Простые правила борьбы с аллергией на цветение деревьев весной

3:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весна — это время, когда деревья активно цветут, и именно в этот период аллергия на пыльцу, которую они выделяют, может обостриться. Однако соблюдение нескольких базовых правил может сделать этот период более легким для аллергиков.

Фото: Wikipedia by Alex Jones is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врач-аллерголог Владимир Болибок объяснил, что волна цветения деревьев делится на раннюю и позднюю стадии. Все деревья, которые в это время цветут, являются ветроопыляемыми и выделяют большое количество пыльцы, которая затем летает в воздухе. Цветение начинается с ольхи и вербы, затем следует орешник, а после них наиболее мощным аллергеном становится береза. Раннее цветение начинается, когда ночные температуры не опускаются ниже нуля градусов.

"Смотрите прогноз погоды. Как только ночная температура устойчиво не опускается ниже нуля, без заморозков, тогда уже аллергикам стоит начать принимать противоаллергические препараты", — посоветовал специалист.

В Подмосковье время начала цветения деревьев напрямую зависит от погоды, и точно предсказать дату начала цветения сложно. Обычно ольха, верба и орешник цветут в марте, а береза — в апреле. Если весна приходит поздно, с длительными заморозками, а затем резко становится теплой, цветение всех деревьев может произойти одновременно.

Период позднего цветения охватывает дуб, сосну и акацию.

"Надо понимать, что пыльца — от слова пыль, которая в воздухе висит. Поэтому все барьерные средства, которые защищают от пыли, защищают и от пыльцы. Самый простой способ защиты — медицинская одноразовая маска, можно использовать тканевую многоразовую маску, шарф, платок, балаклаву и другое. Абсолютно всё, что задерживает пыль, точно также защищает и от пыльцы. Многие пользуются не медицинскими, а одноразовыми строительными масками. Поскольку они предназначены для работы в условиях пыли, в них намного легче дышать", — рассказал Болибок.

Существуют различные методы лечения аллергии на цветение. Важно обратить внимание на противоаллергические препараты, доступные без рецепта. Однако следует избегать лекарств с глюкокортикоидными гормонами, так как их применение может вызвать привыкание и разрушить местный иммунитет на слизистой оболочке. Существуют также специальные носовые маски и вкладыши в нос, которые защищают от пыльцы. Однако они не предотвращают попадание пыльцы через рот и глаза.

Ещё одним методом борьбы с аллергией является специальная вакцинация. Важно помнить, что она не проводится во время сезона цветения. Рекомендуется начать подготовку заранее и пройти курс лечения осенью или зимой.

Также важно защищать глаза от пыльцы, используя очки, которые обеспечивают плотное прилегание к глазам. Рекомендуется также носить головной убор, чтобы предотвратить скапливание пыльцы в волосах, и умываться после прихода с улицы, чтобы избежать её прилипания к коже. В период цветения следует избегать короткой одежды и после возвращения в помещение снять верхнюю одежду, чтобы избежать попадания пыльцы на сиденья, сообщает "Радио 1".