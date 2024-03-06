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Современные методики борьбы с храпом: экспертное мнение сомнолога Анастасии Гломадо

Экспертные советы по лечению храпа от сомнолога Гломадо

Здоровье

Эксперт в области сомнологии Анастасия Гломадо, работающая в Центре компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" и в Сомнологическом центре Клиник СамГМУ, поделилась с РТ современными методиками борьбы с храпом.

Экспертные советы по лечению храпа от сомнолога Гломадо
Фото: https://www.talkaboutsleep.com/

"При первых симптомах храпа нужно обратиться к специалисту, чтобы определить причину и помочь эффективно избавиться от нее. Основным специалистом по диагностике и избавлению от храпа считается сомнолог, который подробно и детально изучает все аспекты храпа, разрабатывая тактику обследования и последующего лечения причин этой проблемы", — объяснила Анастасия Гломадо.

По мнению специалиста, интенсивный храп часто является признаком обструктивного апноэ во время сна, что характеризуется множественными кратковременными остановками дыхания. Постоянные эпизоды задыхания во время сна могут привести к снижению концентрации кислорода в крови, что в свою очередь вызывает головные боли и сонливость в течение следующего дня.

Эксперт отмечает, что подход к лечению храпа зависит от его причины. В некоторых случаях достаточно просто изменить положение тела, чтобы справиться с этой проблемой. Однако острая или хроническая недостаточность кислорода во время сна существенно увеличивает риск развития высокого кровяного давления, нарушений сердечного ритма, инфаркта миокарда и инсульта.


Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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