Питание и его цветовая гамма: как это влияет на ваше благополучие

Влияние цвета пищи на здоровье и эмоциональное состояние: важные факторы

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Значительное влияние на наше здоровье и самочувствие оказывает то, что мы употребляем в пищу.

Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это утверждение имеет смысл, так как правильное питание способно не только поддерживать наше тело в хорошей форме, но и сбалансировать наш эмоциональный статус.

Также важно обращать внимание на цвет продуктов. Почему? Потому что окраска пищи оказывает влияние на организм.

Продукты красного цвета не только приятны внешне, но и обеспечивают организм энергией, укрепляют его силы и способствуют омоложению благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Они защищают клетки от повреждений и поддерживают их здоровье.

Продукты желтого цвета способствуют улучшению обмена веществ и пищеварения, а также благоприятно влияют на нервную систему, улучшая настроение и общее самочувствие. Они также богаты витаминами и минералами, поддерживающими здоровье кожи, волос и ногтей.

Продукты оранжевого цвета помогают бороться со стрессом, улучшают настроение и способствуют правильному пищеварению.

Зеленые продукты, ассоциируемые с здоровьем и правильным питанием, благоприятно влияют на наше здоровье, улучшают пищеварение, предотвращают стрессы и наполняют нас энергией, положительно влияя на работу нервной системы.

Продукты синего, голубого и фиолетового цвета помогают справиться с ощущением голода.