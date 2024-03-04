Секреты поддержания здоровья иммунной системы после зимы

После зимы наш иммунитет может ослабнуть, что делает его работу менее эффективной. Роспотребнадзор напомнил жителям России о важности поддержания здоровья иммунной системы и предостерег от возможных проблем.
Иммунная система представляет собой сложную систему, объединяющую различные органы, такие как печень, селезенка, аппендикс, тимус, костный мозг, лимфоидная ткань и клетки крови. Её задача — защищать организм от инфекций, опухолей, травм и других патологий.
Основной шаг к поддержанию здоровья иммунитета — это ведение здорового образа жизни. Следует помнить, что усиление иммунной системы с помощью лекарств может быть опасным и требует назначения врача после соответствующей проверки.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют здоровое питание, физические упражнения и своевременную вакцинацию в качестве методов укрепления иммунитета. Включение в рацион большего количества фруктов и овощей, регулярные прогулки также могут способствовать улучшению работы иммунной системы.
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