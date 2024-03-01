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Фисенко: За три года 2 млн пациентов получили бесплатные препараты после перенесенных сосудистых катастроф

В России более 2 миллионов пациентов с болезнями сердца получили бесплатные лекарства

0:53
Здоровье

Всего в нашей стране за последние три года 2 млн людей с сердечно-сосудистыми недугами получили бесплатные лекарственные препараты. Это было официально заявлено заместителем министра здравоохранения РФ Виктором Фисенко.

В России более 2 миллионов пациентов с болезнями сердца получили бесплатные лекарства
Фото: Picture alliance / photothek by Florian Gaertner

"За последние три года 2 млн пациентов получили лекарственную терапию. Я бы здесь хотел сказать, что только за последний год 806 тысяч получили лекарственную терапию после перенесенных сосудистых катастроф", — сказал он на заседании общественного совета при Минздраве России.

Он также подчеркнул, что принятые меры благоприятно сказались на ходе борьбы с негативными последствиями сердечно-сосудистых заболеваний: с момента запуска программы (с 2019 года по 2023 год), количество повторных инфарктов миокарда уменьшилось на 32,5%, а смертность от инфаркта — наполовину.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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