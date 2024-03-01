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Исследуйте магию чёрного шоколада: это несколько способов улучшить ваше здоровье!

Врачи рассказали, что происходит с организмом, когда мы едим шоколад

3:00
Здоровье

Весьма приятная новость: чёрный шоколад может оказаться благотворным для вашего здоровья. Однако, стоит отметить, что ключевое слово здесь — "может". Эффект зависит от типа шоколада и, конечно, от того, в каких количествах вы его употребляете.

Врачи рассказали, что происходит с организмом, когда мы едим шоколад
Фото: flickr.com by Stepheye is licensed under CC BY 2.0.

При выборе, отдавайте предпочтение чёрному шоколаду с содержанием какао не менее 70%. Чем выше процент какао, тем более питательным будет ваш десерт. Кроме того, важно внимательно изучить состав продукта, чтобы удостовериться, что он не содержит избыточного сахара и других вредных добавок.

Однако даже если продукт обозначается как "чёрный шоколад", это не гарантирует отсутствия в нем сахара, молока и других ингредиентов, которые могут уменьшить его пользу. Впрочем, выбор шоколада с добавлением орехов может повысить его питательность и насыщенность.

Давайте подробнее рассмотрим питательные вещества, содержащиеся в чёрном шоколаде, а также его потенциальные положительные эффекты на здоровье. Однако также важно помнить, что употребление десерта должно быть умеренным.

Снижение риска хронических заболеваний

Черный шоколад богат флавоноидами — мощными антиоксидантами. Он способствует расслаблению кровеносных сосудов, что приводит к снижению артериального давления. Также он может повысить уровень "хорошего" холестерина и снизить уровень "плохого", что благоприятно сказывается на здоровье сердца.

Профилактика образования тромбов

Исследования, опубликованные в журнале Американской кардиологической ассоциации, показывают, что полифенолы, содержащиеся в шоколаде, улучшают кровообращение. Это может снизить риск образования тромбов за счет расширения кровеносных сосудов и увеличения кровотока.

Поддержание ума и хорошего настроения

Кроме того, шоколад благоприятно влияет на настроение, регулируя уровень гормонов серотонина и дофамина. Употребление шоколада может помочь улучшить настроение и концентрацию благодаря его содержанию флавоноидов. Таким образом, употребление небольшого количества качественного шоколада может быть полезным.

Энергетический заряд

30 грамм чёрного шоколада с содержанием 70% какао содержит около 25 мг кофеина (в сравнении, 250 мл кофе содержат около 95 мг). Хотя это небольшое количество кофеина, оно всё же оказывает влияние на организм. Поэтому, если вы собираетесь насладиться шоколадом перед сном, стоит быть осторожным.

Потенциальный избыток калорий

Чёрный шоколад имеет множество пользы для здоровья, но употребление его в избытке может привести к употреблению лишних калорий. Обычно 30 грамм шоколада содержат около 170 калорий. Калорийность молочного и белого шоколада может быть выше 200 калорий на порцию. И конфеты с фруктовой или сливочной начинкой также следует употреблять в ограниченном количестве.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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