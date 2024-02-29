200 человек страдают резкими заболеваниями в Тюменской области

В Тюменской области около ста детей страдают редкими заболеваниями

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Тюменской области, как и во всем мире, отмечается День редких заболеваний. Согласно данным регионального департамента здравоохранения, в области более 200 пациентов страдают от орфанных заболеваний, среди которых есть и дети.

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Орфанными заболеваниями считаются те, которые имеют распространенность не более 10 случаев на 100 тысяч населения и часто обусловлены генетическими нарушениями. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Несмотря на то, что многие из этих заболеваний не поддаются лечению, власти региона и медицинские специалисты продолжают работать над поддержкой и помощью этим пациентам.