Учёные: морские водоросли препятствуют онкологии. Японцы, чей рацион состоит из них, раком почти не болеют

Учёные пришли к выводу, что водоросли предотвращают рак

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В рамках недавнего исследования учёные обнаружили продукт, который снижает риски возникновения рака. В частности, противораковое действие было обнаружено у красных водорослей. Учёные нашли в них два компонента, воздействующие на онкологию — это агаротриоз и ангидро-галактоза. Учёные отметили, что эти два компонента хорошо проявляют себя в борьбе с раком толстой кишки.

Фото: commons.wikimedia.org by Филипп Буржон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Натолкнула учёных на исследование водорослей — азиатская кухня. Они заметили, что, к примеру, японцы — употребляют красные и другие виды водорослей веками и при этом они меньше страдают онкологическими заболеваниями. Учёные в своём исследовании выделили сразу несколько полезных свойств водорослей. Во-первых, благодаря рациону с водорослями — в организме налаживается кровообращение. Во-вторых, данный морской продукт нормализует сахар в крови. В-третьих, водоросли избавляют организм от "плохого" холестерина. В-четвёртых, они способствуют укреплению костей, в них накапливается кальций, магний. В-пятых, водоросли делают более крепким иммунитет и оздоравливают кожу.

Подытоживая свой доклад о пользе морских водорослей, учёные заявили, что они самый полезный продукт на планете. В них целый кладезь из витаминов, минералов и антиоксидантов.

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