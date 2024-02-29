Откройте для себя пользу в неожиданном: несколько здоровых продуктов, которые вы пропускаете!

Врач Серебренникова перечислила вредные продукты, которые на самом деле полезны

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не все продукты питания приносят пользу здоровью. Например, избыточное потребление сладостей и жирной пищи может негативно сказаться на организме.

Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

Вполне разумно исключить из рациона такие вредные продукты, как чипсы, соусы, бургеры и шоколадные батончики. Однако не все продукты, которые часто считают вредными, на самом деле таковы.

При умеренном потреблении некоторых из них можно не только не нанести вреда организму, но и получить пользу. Врач Екатерина Серебренникова перечисляет несколько таких продуктов.

Например, кофе. Многие считают его вредным, однако при умеренном потреблении кофе может оказать положительное воздействие на организм, помогая иммунной системе бороться с вирусами и снижая риск хронических заболеваний. Также масло, которое часто рассматривается как вредное жирное вещество, при умеренном употреблении может быть полезным и даже помочь организму получить необходимый витамин А.

Не следует отказываться от белковых продуктов, таких как мясо, рыба и молочные продукты, но важно не перебарщивать с их потреблением. Оптимально придерживаться умеренности, чтобы избежать негативных последствий.

Например, творог, хотя и может быть высококалорийным, но при выборе обезжиренного варианта или продукта с низким содержанием жира он может стать источником кальция и не нанести вреда при умеренном употреблении. Однако важно быть осторожным с сильно подслащёнными вариантами творога.