Правильно ли вы носите бюстгальтер? Узнайте, что по этому поводу говорит эксперт

Бюстгальтер для дам — это не просто часть белья, а способ подчеркнуть их формы, придавая фигуре женственность и соблазнительность. Однако до сих пор существует дебаты о полезности его использования.
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Врач Людмила Артюшкевич из медицинского центра HappyDerm замечает, что теории о возможном нарушении крово- и лимфатического потока из молочных желез при ношении бюстгальтеров не получили научного подтверждения. Точно также нет данных, свидетельствующих о связи между ношением бюстгальтера и развитием рака молочной железы.
Существует недостаток убедительных исследований, подтверждающих эти теории. Кроме того, отказ от бюстгальтера не влияет на опущение груди. Физиологически грудь поддерживается мышцами грудной клетки, однако это особенно важно для женщин с маленькой грудью (размер 1-2).
Для дам с формами 3-го размера и больше бюстгальтер является необходимым для поддержания формы и положения груди. Он помогает равномерно распределить нагрузку на позвоночник и предотвратить возможные боли и дискомфорт, связанные с весом груди.
При ношении бюстгальтера важно соблюдать следующие правила:
Носить его не более 12 часов в сутки и избегать ношения во сне.
Предпочитать комфортные модели из натуральных материалов с минимальным количеством швов.
Выбирать бюстгальтер, соответствующий размеру.
Приобретать нижнее белье в специализированных магазинах.
Выбирать модель в зависимости от ее функционального назначения (для спорта, кормления грудью, создания вечернего образа).
Таким образом, вопрос о ношении бюстгальтера зависит от размера груди и ощущения комфорта.
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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