Бодрость и ясность ума: как чай станет вашим лучшим помощником в повседневных задачах

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Диетолог Бест раскрыла неожиданное воздействие чая на мозг

0:58
Здоровье

Чай — это напиток, который пользуется популярностью у большинства людей. Он часто приготовляется, чтобы утолить жажду, а также для создания уютной атмосферы во время общения с друзьями за чашкой чая.

Диетолог Бест раскрыла неожиданное воздействие чая на мозг
Фото: commons.wikimedia.org by Toby Oxborrow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако, кроме своего приятного вкуса и атмосферы, чай оказывает положительное влияние на когнитивные функции, как утверждает диетолог Триста Бест. По мнению этого специалиста, чай стимулирует работу мозга благодаря содержанию аминокислот.

В добавок, чай содержит кофеин, который в сочетании с аминокислотой повышает бодрость, улучшает внимание и общую активность мозга. Согласно словам Бест, чашка чая может подарить заряд энергии и улучшить мыслительные способности. Для достижения такого эффекта рекомендуется предпочитать черные и зеленые сорта чая.

Однако стоит помнить, что злоупотребление чаем или его употребление поздно вечером может нанести вред здоровью.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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