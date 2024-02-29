Бодрость и ясность ума: как чай станет вашим лучшим помощником в повседневных задачах

Чай — это напиток, который пользуется популярностью у большинства людей. Он часто приготовляется, чтобы утолить жажду, а также для создания уютной атмосферы во время общения с друзьями за чашкой чая.
Однако, кроме своего приятного вкуса и атмосферы, чай оказывает положительное влияние на когнитивные функции, как утверждает диетолог Триста Бест. По мнению этого специалиста, чай стимулирует работу мозга благодаря содержанию аминокислот.
В добавок, чай содержит кофеин, который в сочетании с аминокислотой повышает бодрость, улучшает внимание и общую активность мозга. Согласно словам Бест, чашка чая может подарить заряд энергии и улучшить мыслительные способности. Для достижения такого эффекта рекомендуется предпочитать черные и зеленые сорта чая.
Однако стоит помнить, что злоупотребление чаем или его употребление поздно вечером может нанести вред здоровью.
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