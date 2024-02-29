Бодрость и ясность ума: как чай станет вашим лучшим помощником в повседневных задачах

Диетолог Бест раскрыла неожиданное воздействие чая на мозг

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай — это напиток, который пользуется популярностью у большинства людей. Он часто приготовляется, чтобы утолить жажду, а также для создания уютной атмосферы во время общения с друзьями за чашкой чая.

Фото: commons.wikimedia.org by Toby Oxborrow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако, кроме своего приятного вкуса и атмосферы, чай оказывает положительное влияние на когнитивные функции, как утверждает диетолог Триста Бест. По мнению этого специалиста, чай стимулирует работу мозга благодаря содержанию аминокислот.

В добавок, чай содержит кофеин, который в сочетании с аминокислотой повышает бодрость, улучшает внимание и общую активность мозга. Согласно словам Бест, чашка чая может подарить заряд энергии и улучшить мыслительные способности. Для достижения такого эффекта рекомендуется предпочитать черные и зеленые сорта чая.

Однако стоит помнить, что злоупотребление чаем или его употребление поздно вечером может нанести вред здоровью.