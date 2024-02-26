"Новые люди" предложили создать базу неизвестных пациентов

В России появится закон о базе данных неизвестных пациентов, сообщил зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений, координатор отряда "ЛизаАлерт", депутат фракции "Новые люди" Олег Леонов.
В базе будут содержаться сведения о поле, возрасте, внешности, состоянии здоровья, диагнозе и месте нахождения пациента, а также результаты биометрической идентификации. По мнению парламентария, она должна быть доступна неограниченному кругу лиц.
Леонов отметил, что еще в 2019 году президент РФ Владимир Путин дал поручение усовершенствовать взаимодействие полиции, медорганизаций и волонтеров, занимающихся поиском пропавших людей, и создать для этого Единую федеральную базу Бюро регистрации несчастных случаев (БРНС) МВД России, однако по факту эта база оказалась нефункциональна.
Политик добавил, что документ уже сформулирован. В ближайшее время его начнут рассылать заинтересованным ведомствам, а затем дорабатывать с учетом конкретных замечаний и предложений.
Напомним, что по официальной статистике МВД, в 2023 году в органы внутренних дел поступило почти 190 тысяч заявлений о пропавших людях. Значительная часть таких граждан может находиться в медучреждениях, однако установить это достоверно на данный момент не представляется возможным.
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