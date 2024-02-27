Почему нельзя заменять завтрак чашкой кофе: комментарий диетолога

Диетолог Жаровская заявила, что нельзя заменять завтрак кружкой кофе

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак является важным приемом пищи, который помогает длительное время избавиться от чувства голода и избежать вредных перекусов. Поэтому нет смысла отказываться от него или заменять его лишь чашкой кофе. Диетолог Татьяна Жаровская подчеркивает, что такие действия не рекомендуются.

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Согласно мнению эксперта, утренний прием пищи может составлять до половины от общего суточного рациона. Простое употребление кофе без пищи может привести к негативным последствиям для здоровья. Например, это может повысить уровень сахара в крови, что временно создаст иллюзию сытости, но не обеспечит организм необходимыми питательными веществами, заставляя его использовать внутренние запасы.

Это в свою очередь может привести к истощению резервов. Кроме того, регулярное замещение утреннего приема пищи кофе может нарушить белковый и жировой обмен, что в конечном итоге может привести к увеличению объемов талии.





