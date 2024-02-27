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Почему нельзя заменять завтрак чашкой кофе: комментарий диетолога

Диетолог Жаровская заявила, что нельзя заменять завтрак кружкой кофе

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Здоровье

Завтрак является важным приемом пищи, который помогает длительное время избавиться от чувства голода и избежать вредных перекусов. Поэтому нет смысла отказываться от него или заменять его лишь чашкой кофе. Диетолог Татьяна Жаровская подчеркивает, что такие действия не рекомендуются.

Диетолог Жаровская заявила, что нельзя заменять завтрак кружкой кофе
Фото: pixabay. com by Pixabay user 1507844 is licensed under public domain

Согласно мнению эксперта, утренний прием пищи может составлять до половины от общего суточного рациона. Простое употребление кофе без пищи может привести к негативным последствиям для здоровья. Например, это может повысить уровень сахара в крови, что временно создаст иллюзию сытости, но не обеспечит организм необходимыми питательными веществами, заставляя его использовать внутренние запасы.

Это в свою очередь может привести к истощению резервов. Кроме того, регулярное замещение утреннего приема пищи кофе может нарушить белковый и жировой обмен, что в конечном итоге может привести к увеличению объемов талии.
 
 
 

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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