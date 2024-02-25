Тенденции в здравоохранении: улучшение доступа и качества медпомощи в России

На площадке Международной выставки-форума "Россия", министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что основные проблемы в структуре медицинского обслуживания, которые вызывают недовольство у россиян, связаны с длительным ожиданием приема (удовлетворены только 35,6% населения), временем ожидания перед визитом к специалисту и процессом записи на прием.
Мурашко подчеркнул необходимость работы с этими аспектами, обращая внимание на внедрение современных методов организации здравоохранения. Он также отметил важность сокращения времени, которое медицинский персонал тратит на административные процедуры, чтобы увеличить время, проведенное непосредственно с пациентом.
Презентация министра о реализации национального проекта "Здравоохранение" показала, что наибольшее удовлетворение у россиян вызывает успешное решение медицинских проблем (90,4% в 2023 году). Однако только в среднем 50% населения довольны отношением персонала, объяснением проводимого лечения и общим комфортом организации.
Что касается конкретных проблем, только 38,8% граждан удовлетворены временем ожидания перед визитом к специалисту, 35,9% — процессом записи на прием и 35,6% — общим временем ожидания. Однако за последний год был отмечен прирост удовлетворенности по этим показателям на более чем 10%.
Мурашко также подчеркнул, что недостаток медицинских кадров остается серьезной проблемой в системе здравоохранения РФ, что характерно не только для России, но и для многих других стран. Он выделил необходимость целевой подготовки, финансовой поддержки и развития карьеры для решения этой проблемы.
Из презентации также стало известно, что на 10 тыс. человек населения в среднем приходится 41 врач. Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" привлекли в 2023 году 6,7 тыс. новых медработников, включая 4,5 тыс. врачей и 2,2 тыс. среднего медицинского персонала. С 2012 по 2023 годы общее число медицинских работников увеличилось на 64,9 тыс. человек. Кроме того, в 2023 году по данным Социального фонда России специальные социальные выплаты получили 990,1 тыс. медицинских работников на сумму 74 млрд рублей.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.