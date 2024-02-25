Тенденции в здравоохранении: улучшение доступа и качества медпомощи в России

Министр здравоохранения Мурашко отметил, что ожиданием оказания медпомощи удовлетворены только 35% пациентов

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На площадке Международной выставки-форума "Россия", министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что основные проблемы в структуре медицинского обслуживания, которые вызывают недовольство у россиян, связаны с длительным ожиданием приема (удовлетворены только 35,6% населения), временем ожидания перед визитом к специалисту и процессом записи на прием.

Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government

Мурашко подчеркнул необходимость работы с этими аспектами, обращая внимание на внедрение современных методов организации здравоохранения. Он также отметил важность сокращения времени, которое медицинский персонал тратит на административные процедуры, чтобы увеличить время, проведенное непосредственно с пациентом.

Презентация министра о реализации национального проекта "Здравоохранение" показала, что наибольшее удовлетворение у россиян вызывает успешное решение медицинских проблем (90,4% в 2023 году). Однако только в среднем 50% населения довольны отношением персонала, объяснением проводимого лечения и общим комфортом организации.

Что касается конкретных проблем, только 38,8% граждан удовлетворены временем ожидания перед визитом к специалисту, 35,9% — процессом записи на прием и 35,6% — общим временем ожидания. Однако за последний год был отмечен прирост удовлетворенности по этим показателям на более чем 10%.

Мурашко также подчеркнул, что недостаток медицинских кадров остается серьезной проблемой в системе здравоохранения РФ, что характерно не только для России, но и для многих других стран. Он выделил необходимость целевой подготовки, финансовой поддержки и развития карьеры для решения этой проблемы.

Из презентации также стало известно, что на 10 тыс. человек населения в среднем приходится 41 врач. Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" привлекли в 2023 году 6,7 тыс. новых медработников, включая 4,5 тыс. врачей и 2,2 тыс. среднего медицинского персонала. С 2012 по 2023 годы общее число медицинских работников увеличилось на 64,9 тыс. человек. Кроме того, в 2023 году по данным Социального фонда России специальные социальные выплаты получили 990,1 тыс. медицинских работников на сумму 74 млрд рублей.