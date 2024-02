Тенденции в здравоохранении: улучшение доступа и качества медпомощи в России

Your browser does not support the audio element.

На площадке Международной выставки-форума "Россия", министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что основные проблемы в структуре медицинского обслуживания, которые вызывают недовольство у россиян, связаны с длительным ожиданием приема (удовлетворены только 35,6% населения), временем ожидания перед визитом к специалисту и процессом записи на прием.

Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government