Самая недооцененная болезнь: пять ключевых факторов, которые важно знать

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Гастроэнтеролог Трофимовская рассказала, что такое жировая болезнь печени и как ее выявить

2:56
Здоровье

Жировая болезнь печени может быть определена как состояние, при котором жировая ткань составляет более пяти процентов от общей массы органа.

Гастроэнтеролог Трофимовская рассказала, что такое жировая болезнь печени и как ее выявить
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Это одно из самых обделенных вниманием патологических состояний, которое имеет прямое влияние на прогноз заболевания, поскольку обнаруживается, когда уже нарушены многие метаболические процессы в организме. Врач-гепатолог и гастроэнтеролог Наталья Трофимовская из Клиники Фомина рассказала подробнее об этом заболевании.

Специалист считает, что наиболее простая и понятная классификация жировой болезни печени выглядит следующим образом:

  • Стеатоз

Увеличение размеров и изменение структуры печени, которые можно выявить при ультразвуковом, компьютерном или магнитно-резонансном исследованиях, при этом лабораторные показатели (альт и аст) находятся в пределах нормы. Стеатоз тесно связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, а также ассоциируется с онкологическими заболеваниями различной локализации, включая колоректальный рак.

  • Стеатогепатит

Уровень лабораторных показателей (альт и аст) повышен. Это состояние, в свою очередь, может привести к постепенному развитию фиброза и цирроза печени, что значительно увеличивает риск развития гепатоцеллюлярного рака.

Трофимовская отмечает, что среди всех причин цирроза печени стеатогепатит занимает третье место после вирусных инфекций (гепатитов В и С) и алкоголизма. Она также подчеркивает, что любое количество алкоголя может привести к изменениям в печени.

Основные факторы риска жировой болезни можно оценить самостоятельно, считает специалист.

Это включает в себя:

  • Избыточный вес (ИМТ ≥ 25 кг/м2).
  • Повышенный уровень глюкозы.
  • Изменения в липидном профиле.
  • Повышение артериального давления.

Тем не менее, врач предупреждает, что принимать какие-либо лекарства без консультации с врачом не следует. Посещение гепатолога особенно важно, если у вас повышены уровни альт и аст, а также если в семье были случаи цирроза и смерти от заболеваний печени. Также важно помнить, что изменения, выявленные при ультразвуковом исследовании и в анализах крови, могут быть неспецифичными и требуют исключения других заболеваний.

Пока не существует универсального препарата, способного предотвратить прогрессирование фиброза и уменьшить риски при жировой болезни печени. Основной подход заключается в снижении веса через физическую активность и сбалансированное питание с оптимальной калорийностью.

Каждый человек имеет свои уникальные особенности, включая наследственность, сопутствующие заболевания и принимаемые лекарства. Поэтому важно обратиться к специалисту для разработки индивидуального плана наблюдения, возможных медикаментозных терапий и подходов к изменению образа жизни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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