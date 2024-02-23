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Мужское здоровье: секреты стабильного тестостерона от профессора

Уролог Пульбере заявил, что алкоголь и курение снижают уровень тестостерона

1:07
Здоровье

Специалист по урологии и андрологии с лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения России профессор Сергей Пульбере поделился своими знаниями о том, как поддерживать стабильный уровень тестостерона у мужчин.

Уролог Пульбере заявил, что алкоголь и курение снижают уровень тестостерона
Фото: sxc.hu by Nik Frey (niksan) is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Он пояснил, что тестостерон, гормон, ответственный за множество функций в организме, включая легкость переноса физических нагрузок. Для поддержания его уровня в крови мужчины должны избегать вредных привычек.

"Чтобы вернуть уровень тестостерона к норме, важно отказаться от курения и ограничить потребление алкоголя. Токсины, содержащиеся в сигаретах и алкогольных напитках, негативно влияют на выработку этого гормона", — пояснил Пульбере.

Эксперт также отметил, что употребление пива связано с пониженным либидо у мужчин и частыми изменениями настроения.

Профессор пояснил, что уровень тестостерона играет ключевую роль в мотивации мужчин и помогает им справляться со стрессом. Он отметил, что у тех, кто регулярно занимается физическими упражнениями, обычно наблюдается высокий и стабильный уровень этого гормона.


Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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