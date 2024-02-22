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Названы неочевидные признаки рака мочевого пузыря

Онколог Иванов перечислил неочевидные признаки рака мочевого пузыря

1:12
Здоровье

Онколог Антон Иванов рассказал, что рак мочевого пузыря может иметь неочевидные симптомы, пишет "Газета.Ru". О них важно знать, чтобы вовремя заподозрить заболевание.

Онколог Иванов перечислил неочевидные признаки рака мочевого пузыря
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

По словам врача, стоит обратить внимание на такие симптомы, как бледность кожи, боли в пояснице и проблемы с мочеиспусканием.

"Как правило, первыми признаками, позволяющими заподозрить заболевание, являются наличие крови в моче (гематурия), при которой цвет мочи может измениться на красный, розовый или коричневый, учащенное и болезненное мочеиспускание, неконтролируемые позывы", — сказал врач.

Он добавил, что еще может возникать слабость и усталость. Если опухоль глубоко прорастает в ткани, то может развиться почечная недостаточность, так как она будет сдавливать мочеточники.

Онколог предупредил, что пока точно неизвестно, по каким причинам может развиваться рак мочевого пузыря. Однако его появление может спровоцировать аденома, простатит, мочекаменная болезнь, цистит, сужение уретры.

Риск онкологии повышает также курение табака, влияние канцерогенов на организм и паразитарные инфекции.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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