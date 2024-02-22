Названы неочевидные признаки рака мочевого пузыря

Онколог Иванов перечислил неочевидные признаки рака мочевого пузыря

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Антон Иванов рассказал, что рак мочевого пузыря может иметь неочевидные симптомы, пишет "Газета.Ru". О них важно знать, чтобы вовремя заподозрить заболевание.

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По словам врача, стоит обратить внимание на такие симптомы, как бледность кожи, боли в пояснице и проблемы с мочеиспусканием.

"Как правило, первыми признаками, позволяющими заподозрить заболевание, являются наличие крови в моче (гематурия), при которой цвет мочи может измениться на красный, розовый или коричневый, учащенное и болезненное мочеиспускание, неконтролируемые позывы", — сказал врач.

Он добавил, что еще может возникать слабость и усталость. Если опухоль глубоко прорастает в ткани, то может развиться почечная недостаточность, так как она будет сдавливать мочеточники.

Онколог предупредил, что пока точно неизвестно, по каким причинам может развиваться рак мочевого пузыря. Однако его появление может спровоцировать аденома, простатит, мочекаменная болезнь, цистит, сужение уретры.

Риск онкологии повышает также курение табака, влияние канцерогенов на организм и паразитарные инфекции.